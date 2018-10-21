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Украина возвращает «мощнейший» корабль в Азовское море
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Украинские СМИ объявили о возвращении в Азовское море «мощнейшего» корабля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны Украины
В Азовское море после ремонта возвращается украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс", "одна из самых мощных единиц украинских сил" в регионе, об этом сообщает информационный портал "Тиск" на своей странице в Facebook.
Ремонтные работы включали в себя покраску корабля, установку протекторов на подводной части корпуса, а также обслуживание рулевых механизмов, винтов и других систем.
Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 (проект 205П "Тарантул") был построен в Ленинграде в 1982 году. Корабль нес службу в Пограничных войсках КГБ СССР, а в 1992 году перешел в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. В 1995 году он был переименован в "Донбасс", а 1999 году его бортовой номер изменили на BG32.
"Донбасс" вооружен двумя 30-мм артиллерийскими установками Ак-230, крупнокалиберными пулеметами ДШКМ калибра 12,7-мм, двумя пулеметами ПКМБ калибра 7,62-мм, а также глубинными бомбами.
Пограничные сторожевые корабли (ПСКР) проекта 205П (шифр "Тарантул")— тип советских пограничных сторожевых кораблей и артиллерийских катеров. Проект разработан ЦКБ "Алмаз" в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205.
В 1967-1989 годах в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 единиц такого типа, в том числе семь — по экспортному проекту 02059.
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