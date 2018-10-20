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Среди украинских пилотов наметилась опасная тенденция
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На Западе отметили «опасную тенденцию» среди украинских военных пилотов 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
В Сети появился ролик, на котором запечатлен экстремально низкий полет украинских истребителей Су-25 над взлетной полосой, рядом с которой находились люди. На Западе отметили, что украинские военные пилоты демонстрируют «опасную тенденцию» — тягу к чрезмерно близким к земле полетам.
«Похоже, что украинские ВВС все больше увлекаются захватывающей дух воздушной акробатикой», — пишет старший редактор издания Task and Purpose Джаред Келлер, комментируя видео.
Отмечается, что ролик появился буквально через несколько дней после крушения Су-27УБ в Винницкой области, в котором погиб американский подполковник Сет «Джетро» Неринг.
По мнению Келлера, украинские военные пилоты демонстрируют «опасную тенденцию», а именно склонность к слишком низким полетам, которые уже не в первый раз появляются на «вирусных» видео.
Так, например, в октябре украинский волонтер Виталий Панич опубликовал видео экстремально низкого полета истребителя ВВС Украины Су-24, который чуть не сбил человека.
До этого украинский Су-25 засняли пролетающим экстремально низко на пляже с отдыхающими на побережье Азовского моря.
Напомним, самолет Су-27УБ разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, что значит крушение Су-27 для маневров «Чистое небо».
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