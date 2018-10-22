Как правильно потратить миллиарды на армию?

Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?

Сильная и современная армия — это дорогостоящее удовольствие, которое ежегодно отнимает солидную долю государственных доходов. Ежегодно на военные нужды страны тратят более триллиона долларов, и эта сумма только растет — небольшие государства стремятся соответствовать духу времени и получить в свое распоряжение современную и быстро реагирующую на вызовы армию. Власти некоторых стран даже ставят военные расходы выше социальных — например, на здравоохранение и образование. Военная лихорадка на триллионы долларов — в материале «Ленты.ру»

Военные расходы растут во всем мире. По итогам 2017 года совокупные военные расходы составили 1,739 триллиона долларов — это абсолютный рекорд со времен окончания холодной войны. Очевидный лидер этой гонки — США , которые после терактов 11 сентября превратили борьбу с терроризмом в главную статью расходов. С 2002-го по 2017 год Соединенные Штаты потратили на борьбу с ним около 16 процентов всего дискреционного бюджета (не предусмотренного законодательством), или 2,8 триллиона долларов. В плане военных расходов США в принципе вне конкуренции: ни одна страна мира до сих пор не приблизилась даже к половине американских расходов, составляющих 610 миллиардов долларов в год.

Главным лоббистом роста военных расходов в мире сегодня выступает президент США Дональд Трамп . В июле во время европейского турне он призвал страны-члены НАТО удвоить военные расходы — с двух процентов ВВП до четырех. Американский президент недоволен тем фактом, что США регулярно наращивает свои военные расходы внутри НАТО, а союзники — нет. По итогам 2017 года совокупный военный бюджет НАТО, куда входят 29 стран, составил 946 миллиардов долларов, он растет уже четвертый год подряд. Необходимость увеличения расходов Трамп объясняет борьбой с терроризмом и повышением обороноспособности блока в целом.

Доставай кошелек

В большинстве развитых стран, включая США, с конца 80-х годов нагрузка от военных расходов на экономику только снижалась. Так, доля расходов на национальную оборону в странах «Большой семерки» снизилась с трех процентов ВВП в 1988 году до 1,8 процента в 2017 году. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на недавнее пожелание Трампа по удвоению военных расходов ответил, что пока сосредоточен на достижении хотя бы двух процентов от ВВП. Страны альянса даже подписали декларацию, согласно которой обязуются достичь этой отметки к 2024 году. Такая доля военных расходов не взята с потолка — по итогам 2017 года средний объем расходов на оборону в мире составлял 2,2 процента ВВП — таким образом, страны НАТО недотягивают до общемирового уровня.

Европейским лидером по военным расходам на 2017 год была Франция: 57,8 миллиарда долларов (2,3 процента ВВП). Второе место за Великобританией, для которой 47,2 миллиарда долларов составляют около 1,8 процента от ВВП. Далее следует Германия, которая тратит 44,3 миллиарда долларов, или 1,2 процента ВВП. Примерно столько же тратит единственный азиатский представитель «Большой семерки»: 45,4 миллиарда долларов военных расходов в год для экономики Японии также составляют около одного процента ВВП. Оставшиеся страны G-7 — Италия и Канада — не входят в десятку государств по военным расходам с 29,2 и 20,6 миллиарда долларов ежегодных расходов соответственно.

При скромном проценте от ВВП совокупная доля военных расходов «Большой семерки» составила 49 процентов от военных расходов во всем мире на 2017 год — практически половина военного потенциала всей планеты поделена на семь дружественных стран (где более трети влияния остается за США) без особой нагрузки на их национальную экономику. Подтверждает это и тот факт, что НАТО, за исключением Турции, в топ-15 стран мира по абсолютным военным расходам представлено именно этими странами. Европейские лидеры по расходам на национальную оборону недавно выступили под предводительством Франции и Германии с инициативой создать собственные военные подразделения быстрого реагирования. Однако даже при спросе на увеличение независимости от США в военной сфере явных предпосылок к наращиванию военного потенциала в Европе нет.

Догонялки

В последнее десятилетие наметился явный тренд в расходах на военную сферу в Африке и Южной Америке. С 2008 года наибольший прирост инвестиций в эту сферу был именно на этих континентах: на 17 процентов выросло финансирование военной сферы в Латинской Америке и на 28 процентов — в Африке: динамика объяснима ростом экономики и политической важностью армии в развивающихся странах.

Правда, тягаться с лидерами рейтингов военных расходов может только Бразилия. Но даже ей с 29,3 миллиарда долларов оборонных расходов не удается попасть в десятку самых милитаризованных стран мира. К тому же Бразилия довольно прагматична: на протяжении почти десяти лет (с 2008 по 2017 годы) она тратила на оборонку только 1,4 процента ВВП.

Военные расходы двух континентов в мировом масштабе по итогам 2017 года составили достаточно скромные 16 процентов, что меньше милитаристских расходов одной Европы с ее 16,3 процента. Поэтому не стоит придавать никакого значения кратковременным лидерам в относительном наращивании военных расходов в мире, которыми в 2017 году стали Румыния, Габон и Бенин.

Азиатская мощь

Топ-10 стран по военным расходам на 2017 год азиатский континент представляют Китай (2 место), Саудовская Аравия (3 место), Индия (5 место), Япония (8 место) и Южная Корея (10 место). При военном бюджете в 175 миллиардов долларов совокупные военные расходы Китая оцениваются в 228 миллиардов долларов. Причем динамика у КНР впечатляющая: еще в 2010 году на национальную оборону Пекин тратил только 138 миллиардов миллиардов. Также армия Китая находится на первом месте по численности вооруженных сил с 2333 человека на 100 тысяч гражданского населения (против 1381 человек у США со вторым местом).

Среди азиатских стран особенно выделяется Саудовская Аравия, которая тратит на оборону 10 процентов ВВП. И это при том, что из-за падения мировых цен на нефть власти королевства вынуждены были снизить объем расходов с 90 до 63 миллиардов долларов в год, однако доля расходов осталась неизменной. Активно наращивает военную мощь Индия, которая нарастила военные расходы в прошлом году на 5,5 процента и достигла отметки в 66,3 миллиарда долларов, вплотную приблизившись к России. Арабские государства, кстати, в топе стран по доле расходов ВВП, помимо Саудовской Аравии — это Оман (12,1 процента ВВП), Афганистан (10,3 процента) и Ирак (10,1 процента).

Кривое зеркало

Номинально Россия занимает четвертое место в мире по абсолютным военным расходам: 66,3 миллиарда долларов, или 4,3 процента ВВП. Однако существенная часть российского бюджета засекречена, а именно 17,6 процента (2,8 триллиона рублей). Основная часть этих денег уходит на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — по разным оценкам, эта сумма не превышает 50 миллиардов в год. Номинально Россия по итогам 2017 года снизила военные расходы на 20 процентов, однако по факту они только выросли, распылившись по секретным статьям.

Позволить себе конкурировать по вооружению с Китаем Россия не может — экономики из разных весовых категорий. Зато Россия, помимо больших расходов, получает и значительный доход от экспорта оружия. В прошлом году он составил 14 миллиардов долларов. США, являясь мировым лидером по экспорту вооружения, зарабатывает около 42 миллиардов долларов. При этом нынешняя ситуация благоприятна именно для России, продукция которой привлекательнее для развивающихся стран Африки и Азии.

Однако России следовало бы не «заигрываться в танчики», а повысить эффективность оборонного сектора, нарастив доходную часть отрасли. Чрезмерное наращивание военных расходов в ущерб социальным расходам только тормозит развитие страны и ставит крест на повышении уровня жизни россиян, которое российские власти так любят декларировать.