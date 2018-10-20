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Истребители вместо заповедника
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Истребители вместо заповедника: в Польше вырубят лес под военную базу США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Эти леса находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который защищает редкие виды зверей и их среды обитания.
Американские военные собираются вырубить заповедник для расширения авиационной базы Повидз в Польше. На расчищенном от деревьев месте планируется строительство новых военным объектов Соединенных Штатов.
Вырубаться будут деревья на площади в 38 гектаров. Эти леса находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который защищает редкие виды зверей и их среды обитания. Тем не менее польское руководство сняли запрет на уничтожение гнезд птиц.
На освободившейся площади американцы построят комплекс для проведения технического обслуживания. Польские власти оправдали уничтожение деревьев, редких птиц и их гнезд ради «общественной безопасности», для которой якобы и планируется расширить авиабазу.
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