Истребители вместо заповедника: в Польше вырубят лес под военную базу США

Эти леса находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который защищает редкие виды зверей и их среды обитания.

Американские военные собираются вырубить заповедник для расширения авиационной базы Повидз в Польше . На расчищенном от деревьев месте планируется строительство новых военным объектов Соединенных Штатов.

Вырубаться будут деревья на площади в 38 гектаров. Эти леса находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, который защищает редкие виды зверей и их среды обитания. Тем не менее польское руководство сняли запрет на уничтожение гнезд птиц.

На освободившейся площади американцы построят комплекс для проведения технического обслуживания. Польские власти оправдали уничтожение деревьев, редких птиц и их гнезд ради «общественной безопасности», для которой якобы и планируется расширить авиабазу.