Украина усилила группировку кораблей в Азовском море

Украина пополнила группировку патрульных катеров в Азовском море

Патрульный катер "Донбасс" пополнил группировку украинских пограничников в акватории Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили в Государственной пограничной службе страны.

"Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы после планового ремонта вернулся в строй для охраны границы в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Украина в 2018 году взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Наряду с созданием базы Военно-морских сил, начало полноценного функционирования которой ожидается до конца года, Киев сосредоточивает в этом районе авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников.

Ранее Киеву были переданы два американских патрульных катера класса Island, которые до того стояли на вооружении Береговой охраны США. Торжественное подписание соглашения состоялось в Балтиморе при участии президента Украины Петра Порошенко . По словам представителей Киева, они также будут отправлены в акваторию Азовского моря. Их модернизация и транспортировка, согласно сделке, обойдется Украине в $9 млн Между тем, как сообщает Український мілітарний портал, США предложили Украине поставку фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

"Руководство США направило через военного атташе посольства США письмо в адрес министерства обороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Вооруженным силам Украины, в том числе для Военно-морских Сил ВС Украины", — сказано в сообщении.

Издание утверждает, что в числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article).

"Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий", — сказано в сообщении.

"В 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку украинские военные моряки и 25 марта 2009 года в Севастополь заходил фрегат этого типа — USS Klakring (FFG-42)", — добавляет Український мілітарний портал.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились в 1975-2004 годах, всего была спущено на воду 71 единица на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня, уточняет издание.