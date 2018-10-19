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Стала известна дальность поставленных в Сирию С-300
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В ЦАМТО рассказали о дальности поставленных в Сирию С-300 

РИА Новости 21 час назад
Фото: © Министерство обороны РФ
Поставленные в Сирию комплексы ПВО С-300 способны поражать цели на дальности до 250 километров, сообщил в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
В целом, дальность поражения целей различных модификаций комплексов С-300 составляет от 200 до 300 километров.
"Дальность стрельбы до 250 километров, это версия С-300, которая поставлена Башару Асаду. Это внушает уважение", — сказал Коротченко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он особо отметил, что самолеты-постановщики помех либо самолеты типа AWACS являются отличными мишенями, гарантировано уничтожаются комплексами С-300 и С-400.
"По боевой эффективности, многоканальности, возможностям С-300 и особенно С-400 на порядок превосходят сегодня американские комплексы Patriot. Собственно, нервная реакция американцев продиктована пониманием, что они теряют не только рынок, миллиарды долларов, но геополитическое влияние, потому что такие дальнобойные системы ПВО — это геополитика в чистом виде", — резюмировал эксперт.
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