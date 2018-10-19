Эксперт усомнился в новизне «Черной ночи»

«Черная ночь» не является танком нового поколения, считает эксперт

Ранее немецкий журнал Focus сообщил о том, что Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" — прототип нового танка "Черная ночь", который разработан на основе боевой машины Challenger 2.

Журнал называет Т-14 "самым современным боевым танком в мире" и отмечает, что в связи с его появлением западные страны начали разработку равного ему соперника, при этом модернизируя свой устаревший парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2, при том что первые образцы этой боевой машины сошли с конвейера еще в 1994 году. В начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип "Черной ночи", возможной версии обновленного Challenger 2, указано в материале. Разработчики планируют улучшить его боевые качества в ночное время суток при помощи системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие машине противотанковые ракеты, пишет журнал.

"Танк "Черная ночь" абсолютно не новый. Британцы не создали проект нового танка, они не собираются открывать новое производство. У них имеется порядка 300 танков Challenger 2, они думают улучшить его систему управления огнем тепловизорами и защиту путем установления комплекса активной защиты, аналог которой использует Израиль в танках "Меркава" и США в "Абрамсах". Однако принципиально конструкция танка от этого не меняется", — сказал Мураховский.

Как он отметил, Challenger является танком классической компановки, главный недостаток которой заключается в том, что экипаж находится в нем вместе с топливом и снарядами.

"Армата" обеспечивает высочайшую защиту экипажа. В отличие от Challenger, он находится отдельно от снарядов и топлива, в специальной бронированной капсуле. Все управление танком осуществляется дистанционно. Плюс на "Армате "используются новые средства защиты, в том числе — единственная в мире, которая позволяет сбивать бронебойные оперенные подкалиберные снаряды. Комплексы активной защиты танков "Абрамс", Challenger и "Меркава" не работают по таким снарядам", — добавил Мураховский.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.