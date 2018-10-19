Апокалипсис через год: будет ли Третья мировая

Согласно опросу, опубликованном порталом Military Times, практически половина американских военнослужащих уверены, что в следующем году США будут втянуты в масштабную войну. Большинство респондентов полагают, что главную угрозу для США представляют Москва и Пекин. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько обоснованы страхи и опасения американских военных.

Практически половина бойцов и командиров Вооруженных сил США (46%) ожидают, что их страна в 2019 году будет втянута в масштабный военный конфликт, правда, не уточнили, какую войну с Россией они имеют в виду. То есть никакого анализа возможного стратегического характера вооруженной борьбы между Москвой и Вашингтоном с их стороны так и не прозвучало. Не остановились американские военные и на тенденциях изменений вооруженного противоборства между нашими двумя государствами в обозримом будущем. Разве что вскользь было сказано несколько слов о кибератаках, да и то только в текущем году.

И вовсе промолчали военнослужащие США о трех главных вещах, относящихся к любой войне — целях, способах (формах) действий для их достижения и средствах. То есть, по их мнению, война будет, а какая и как — им это неизвестно.

И хотя за последнее время отмечается резкое обострение противоречий между США и Россией, ни Вашингтон, ни Москва даже на словах никогда не обозначали готовности применить вооруженные силы в целях достижения своих военно-политических целей. Отношения между двумя странами сегодня, казалось, хуже некуда, и тем не менее, между США и РФ нет таких острых идеологических, экономических и территориальных противоречий, которые смогли бы вызвать крупномасштабную войну в течение ближайшего года.

Не приведут к крупномасштабной войне между США и РФ существующие и даже потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов, районы которых так любят перечислять политологи (причем не забывают ни одного, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Западным полушарием). Однако о том, что это малореально, говорит хотя бы опыт Сирии, где Москва и Вашингтон стремятся не допустить в отношениях друг с другом форс-мажоров.

Кроме того, причем это касается обоих государств, никто из российских или американских экспертов не может обозначить военно-политические цели подобного конфликта, укладывающиеся в несколько коротких тезисов, изложенных на одном листе бумаги.

Также никто пока не может назвать конкретные экономические и социально-политические причины и противоречия, которые привели бы к возникновению войны между США и РФ.

К этому следует добавить, что любая война не возникает внезапно, подготовка ее не может быть делом одного мгновения. Даже при самых интенсивных темпах подготовка к крупномасштабной войне займет не менее полугода, и скрыть эти приготовления от вероятного противника при современных средствах разведки никак не удастся.

Помимо всего прочего, вооруженное противоборство между Москвой и Вашингтоном не может начаться со столкновений только боеготовых группировок мирного времени. Это было бы откровенной авантюрой с обеих сторон.

А между тем никаких разведывательных признаков начавшегося стратегического развертывания в вооруженных силах обоих государств нет.

То есть ни в США, ни в России никто не занимается переводом вооруженных сил с мирного на военное время, оперативным развертыванием войск (сил) на театрах военных действий и в стратегической космической зоне, стратегическими перегруппировками войск из внутренних районов обеих стран на театры военных действий, ни развертыванием первоочередных стратегических резервов. Словом, к крупномасштабному военному конфликту не готовится ни та, ни другая сторона.

Перестрелкой не обойдется

Тем не менее, если все-таки попытаться каким-то образом классифицировать гипотетическую войну между США и РФ, то скорее всего,

она примет характер мировой ракетно-ядерной войны и будет затяжной. С самого начала с обеих сторон будет отмечаться неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия. А это, в свою очередь, вызовет катастрофические последствия не только для воюющих, но и для всех других государств.

Это отлично понимают и на Западе, и на Востоке. Ранее «Газета.Ru» уже писала, что в докладе старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймса Эндрю Льюиса от 26 сентября 2018 года отмечается, что с появлением ядерного оружия крупные державы стремятся избежать прямой военной конфронтации, а войны между крупными и хорошо вооруженными государствами становятся очень дорогостоящими и рискованными.

По оценкам Джеймса Льюиса , Соединенные Штаты сейчас находятся в мире, где их мягкая сила ослаблена, а жесткая — менее полезна. Развивающиеся державы считают себя способными бросить вызов Соединенным Штатам в экономической мощи, международном влиянии и региональном лидерстве. Некоторые из них перешли от вызова к конфликту.

В этих условиях оппоненты США, по мнению Льюиса, будут использовать возможности, создаваемые информационными технологиями, для нанесения ущерба Вашингтону и продвижения своих национальных интересов. Это новый вид конфликта, ядром которого является информация и когнитивный эффект, который она производит.

Что касается опроса американских военнослужащих, данные которого опубликованы порталом Military Times, в этом случае следует отметить, что подобные мероприятия в вооруженных силах любой страны без санкции высшего политического и военного руководства проведены быть не могут. И чаще всего результаты ответов военных предопределены заранее. Иными словами, какая была команда — такие будут и ответы.