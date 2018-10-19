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Вертолет рухнул на французский вертолетоносец
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Вертолет «Кайман» рухнул на палубу французского вертолетоносца Dixmude 

Российская Газета + ещё 2 20 часов назад
Фото: wikipedia.org
Французский вертолетоносец Dixmude не сможет принять участвовать в маневрах НАТО в водах Норвегии из-за крушения многоцелевого вертолета NH-90TTH "Кайман". В результате инцидента ранения получили четверо военных моряков, один из которых был госпитализирован в военный госпиталь Перси.
Как сообщает пресс-служба французских ВМС, авиакатастрофа произошла поздно вечером 17 октября, когда корабль находился в Северном море на расстоянии 70 морских миль от побережья Дюнкерка.
"Во время взлета "Кайман" из 1-го полка боевых вертолетов рухнул на палубу. Экипаж вертолета не пострадал. Четверо моряков, работавших на полетной палубе, были ранены, один серьезно", — говорится в официальном сообщении.
Тяжелораненый моряк был эвакуирован другим вертолетом, а Dixmude, направлявшийся на учения НАТО Trident Juncture в Норвегии, изменил курс. Вертолетоносец следует на базу в Брест, где будут установлены причины инцидента.
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