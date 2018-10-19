США усомнились в словах Путина о заложниках в Сирии

«В то время как мы подтвердили факт атаки на лагерь перемещенных лиц рядом с Дейр-эз-Зор на прошлой неделе, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, что предположил президент Путин, и мы скептично настроены по отношению к достоверности [этих цифр]. Нам также неизвестно о гражданах США, находящихся в этом лагере», — сказал он.

Также Робертсон отверг обвинения России в том, что международная коалиция во главе с США не смогла справиться с террористической угрозой в Сирии. Представитель ведомства отметил, что войска освободили более 99 процентов территорий, которые находились под контролем «Исламского государства» ( ИГ , запрещено в России).

Ранее 18 октября агентство сообщало, что Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о захвате 700 заложников в Сирии. По словам президента, террористы выдвинули ультиматум, а в случае игнорирования их требований пригрозили расстреливать по 10 человек и позавчера казнили первых пленников.

Также 18 октября неназванный военно-дипломатический источник передал агентству, что члены ИГ взяли в заложники более 700 человек в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, среди которых находились граждане западно-европейских и других государств. По данным источника, в обмен на освобождение заложников террористы требуют отпустить своих пленных соратников и отступить с ряда территорий к востоку от Евфрата.