Гиперцунами и взрыв супервулкана. Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ

Президент РФ предрёк россиянам попадание в рай в случае ядерного удара противниками по стране.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — цитирует слова Путина сайт Кремля.

Президент РФ также заявил, что Россия может применить ядерное орудие против другой страны. Однако делать это Москва будет только в качестве ответного удара. Владимир Путин напомнил, что концепция страны по применению ядерного оружия исключает превентивный удар.

Ранее американские СМИ предположили, что разрабатываемый в РФ беспилотник «Статус-6», который сможет доставить ядерный боезаряд, способен уничтожить всё живое на континенте. Тогда член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал, на чём может быть основан принцип действия оружия Судного дня.

«Особо мощные припасы нужны для нанесения физико-тектонических последствий. Если удар такой бомбой будет нанесён в районе разломов в Сан-Андреас и других, он может инициировать вулканическую деятельность этих разломов, что приведёт к страшным последствиям для западного побережья США. Всё это пространство физически погибнет. Плюс она может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведёт к уничтожению североамериканского континента. Точнее, континент останется, но жизни там не будет никакой. «Статус-6» — это оружие Судного дня: если взорвётся супервулкан, это приведёт к гибели трети или даже больше населения планеты», — предположил в эфире НСН военный аналитик.

Позже один из создателей торпедного оружия Шамиль Алиев заявил о пересмотре идеи академика Андрея Сахарова и создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Тогда Константин Сивков уточнил, что идея Сахарова способна вызвать гиперцунами.

«Ещё можно применить способ, как предложил академик Сахаров: это взрывы сверхбольшой мощности в расчётных точках вдоль Атлантического океана на больших глубинах около побережья США. Эти взрывы приведут к возникновению гиперцунами высотой 400-500, а, может, и больше метров. Естественно, всё смоет на расстоянии 1 тысячи километров. США будут уничтожены», — заключил в эфире НСН Сивков.

Напомним, ранее во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин представил беспилотный подводный аппарат, который может перемещаться на большой глубине на межконтинентальную дальность. При этом он сможет развивать скорость, превышающую скорость подводных лодок и всех видов надводных кораблей.