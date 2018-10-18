«Адмирал Григорович» держит курс на Севастополь

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и держит курс на Севастополь

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Фрегат прошел черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь.

В период выполнения задач в Средиземном море «Адмирал Григорович» принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом Российской Федерации, в ходе которого отработал противолодочные задачи, провел комплекс различных учений по ведению боя как одиночным кораблём, так и в составе корабельной тактической группы с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.