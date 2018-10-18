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«Адмирал Григорович» держит курс на Севастополь
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Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и держит курс на Севастополь 

ТК «Звезда» 18 октября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море.
Фрегат прошел черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор и взял курс на Севастополь.
В период выполнения задач в Средиземном море «Адмирал Григорович» принял участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего Военно-Морским флотом Российской Федерации, в ходе которого отработал противолодочные задачи, провел комплекс различных учений по ведению боя как одиночным кораблём, так и в составе корабельной тактической группы с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям.
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