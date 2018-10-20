Шойгу и Мэттис впервые пожали друг другу руки

Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу.
Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний. Шойгу и Мэттис обменялись рукопожатием. В ходе диалога глава Пентагона выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.
Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил, что такие случаи становятся частым явлением в мире и нужно предпринять всевозможные меры для предотвращения этих трагедий.
Также перед заседанием Шойгу побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нарендрой Моди и другими коллегами. На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.