Шойгу и Мэттис впервые пожали друг другу руки

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Шойгу и Мэттис провели встречу в Сингапуре 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу.
Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний. Шойгу и Мэттис обменялись рукопожатием. В ходе диалога глава Пентагона выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.
Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил, что такие случаи становятся частым явлением в мире и нужно предпринять всевозможные меры для предотвращения этих трагедий.
Также перед заседанием Шойгу побеседовал с главами военных ведомств Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нарендрой Моди и другими коллегами. На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.
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