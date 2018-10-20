Шойгу и Мэттис впервые пожали друг другу руки

Шойгу и Мэттис провели встречу в Сингапуре

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний. Шойгу и Мэттис обменялись рукопожатием. В ходе диалога глава Пентагона выразил Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил, что такие случаи становятся частым явлением в мире и нужно предпринять всевозможные меры для предотвращения этих трагедий.