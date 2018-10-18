Почему военные НАТО умирают на учениях

Авария Су-27 на Украине стала ещё одним звеном в цепочке чрезвычайных происшествий с участием военнослужащих Североатлантического альянса . Технические неисправности, катастрофы и гибель людей, к сожалению, являются неизбежными для военных учений, полагают эксперты. Поэтому не стоит делать поспешные выводы о состоянии натовской техники и подготовке военных. Что касается Украины, то из-за плачевного состояния авиапарка трагедия, подобная катастрофе Су-27, может повториться вновь.

17 октября стали известны подробности авиакатастрофы, произошедшей в ходе совместных учений Украины и НАТО. В Винницкой области истребитель Су-27 вошёл в землю во время учебно-боевого полёта в ходе совместных учений «Чистое небо — 2018», в которых Украина участвует совместно с США и другими странами Североатлантического альянса.

Как сообщает военный блог bmpd, ведущийся сотрудниками Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), разбившийся самолёт Су-27УБ построен в январе 1991 года. В 2009 году борт за истечением ресурса был поставлен на хранение, но летом 2014 года он был расконсервирован и введён в строй 831-й бригады. За весь период эксплуатации самолёт ни разу не ремонтировался. В то же время, как заявляют Вооружённые силы Украины, на момент аварии Су-27 был в исправном состоянии.

Истребитель пилотировал начальник отдела авиации воздушного командования «Восток» вооружённых сил Украины военный лётчик первого класса полковник Иван Петренко . Имя и звание погибшего пилота Воздушных сил Национальной гвардии США, находившегося в «спарке» с Петренко, пока не называется.

Это не первое чрезвычайное происшествие с участием военнослужащих стран НАТО за последний период. 11 октября на авиабазе Флорен ВВС Бельгии механик случайно выстрелил из бортовой пушки самолёта по истребителю F-16. В результате борт взорвался, повредив ещё один находящийся рядом истребитель. Также в результате инцидента пострадали два обслуживавших самолёты техника, сообщает Business Insider. В августе в ходе военных учений НАТО над Эстонией истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Испании по ошибке произвёл несанкционированный пуск ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM. Ракета упала в лесу, и потому обошлось без жертв и разрушений. Пилот самолёта, признанный виновным в случившемся, был оштрафован.

Прибалтийские государства, на территории которых размещены военнослужащие Североатлантического альянса и где проводятся международные учения, регулярно страдают от чрезвычайных происшествий, вызванных активностью натовских военных: пожаров, автокатастроф и даже случайных падений деталей самолётов во дворы жилых домов. Эксперты связывают частые неприятные инциденты в Прибалтике с чрезмерно высокой интенсивностью натовских учений в регионе.

«Я бы не стал заниматься шапкозакидательством и говорить о системном кризисе в НАТО», — сообщил News.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, единичные происшествия с участием военнослужащих альянса всё-таки нельзя расценивать как системное явление.

«Не будем принижать нашего потенциального противника, он находится в хорошей форме в плане состояния техники и уровня подготовки специалистов», — добавил эксперт.

Он отметил, что подобные происшествия случаются в любых вооружённых силах.

Исключением, по мнению Коротченко, является последняя катастрофа на Украине, но тут больше вопросов к состоянию украинских ВВС.

«Когда самолёт с 1991 года ни разу не ремонтировался, это нарушение всех канонов авиационной безопасности, просто раздолбайство. Такой самолёт — это летающий гроб. Сейчас на Украине нет возможностей для технического обслуживания авиации, нет каналов поставки запчастей, следовательно, самолёты, к сожалению, будут биться дальше», — полагает он.

Ремонт Су-27, добавил эксперт, может выполнить только РФ, но даже в период нормальных отношений с Россией Украина не удосужилась заняться ремонтом собственных истребителей.

К сожалению, без отказов военной техники и ошибок военнослужащих невозможна никакая деятельность вооружённых сил, полагает преподаватель Военного университета Министерства обороны , полковник в отставке Владимир Карякин.

«Самолёты разбиваются, ракеты падают, гибнут люди. Но не стоит пытаться разглядеть системный кризис в различных чрезвычайных происшествиях», — указал эксперт в комментарии News.ru.