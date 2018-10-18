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«Война с Россией — страшный сон американцев»
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Это страшный сон американцев: вероятность начала США войны против России названа нулевой 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
США никогда и ни при каких условиях не пойдут на военный конфликт с Россией, поскольку столкновение с РФ является для них страшным сном. Об этом заявил израильский аналитик Яков Кедми.
Эксперт оценил вероятность открытого военного конфликта США и России, отвечая на вопросы зрителей канала Iton TV. Кедми усомнился в способности Пентагона решиться на прямое столкновение с РФ, в том числе на Украине, которую, по мнению автора вопроса, Штаты могли бы использовать для смены фокуса внешней политики Москвы с важных регионов (в частности Сирии) к ее границам.
По словам Кедми, военное столкновение с Россией является для американских вооруженных сил "страшным сном". Представитель Израиля выразил убеждение, что Америка никогда, нигде и ни в какой форме не пойдет на войну с РФ — если только ее не начнет сама Россия.
"США никогда на него (военное противостояние) не пойдут ни в каком виде, ни в одной точке земного шара, насколько это будет от них зависеть", — заявил он.
Американцы, подчеркнул Кедми, могут применять в отношении России любые — экономические, политические и иные шаги, но область вооруженного противостояния остается для них запретной.
"Они могут сделать что угодно, но когда речь идет о военном конфликте, результаты этого с их (США) точки зрения будут катастрофическими", — заявил израильский аналитик.
Ранее Кедми утверждал, что Штаты не имеют стратегического превосходства над Россией, особенно в части передового оружия, такого, как гиперзвуковые ракеты. Наличие таких средств в арсенале РФ, полагает эксперт, позволяет Москве перечеркнуть основу военной мощи США — ударные авианосные группы.
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