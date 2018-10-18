Это страшный сон американцев: вероятность начала США войны против России названа нулевой

США никогда и ни при каких условиях не пойдут на военный конфликт с Россией , поскольку столкновение с РФ является для них страшным сном. Об этом заявил израильский аналитик Яков Кедми

Эксперт оценил вероятность открытого военного конфликта США и России, отвечая на вопросы зрителей канала Iton TV. Кедми усомнился в способности Пентагона решиться на прямое столкновение с РФ, в том числе на Украине , которую, по мнению автора вопроса, Штаты могли бы использовать для смены фокуса внешней политики Москвы с важных регионов (в частности Сирии) к ее границам.

По словам Кедми, военное столкновение с Россией является для американских вооруженных сил "страшным сном". Представитель Израиля выразил убеждение, что Америка никогда, нигде и ни в какой форме не пойдет на войну с РФ — если только ее не начнет сама Россия.

"США никогда на него (военное противостояние) не пойдут ни в каком виде, ни в одной точке земного шара, насколько это будет от них зависеть", — заявил он.

Американцы, подчеркнул Кедми, могут применять в отношении России любые — экономические, политические и иные шаги, но область вооруженного противостояния остается для них запретной.

"Они могут сделать что угодно, но когда речь идет о военном конфликте, результаты этого с их (США) точки зрения будут катастрофическими", — заявил израильский аналитик.

Ранее Кедми утверждал, что Штаты не имеют стратегического превосходства над Россией, особенно в части передового оружия, такого, как гиперзвуковые ракеты. Наличие таких средств в арсенале РФ, полагает эксперт, позволяет Москве перечеркнуть основу военной мощи США — ударные авианосные группы.