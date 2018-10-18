Ещё
Американцы по ошибке подбили «своих»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирия: ВВС США по ошибке нанесли удар по курдским частям в провинции Дейр-эз-Зор 

Федеральное агентство новостей + ещё 1 29 минут назад
Американская авиация по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам, которые вели наступление на боевиков ИГ (запрещена в России) в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на военно-дипломатический источник, удар по союзным США курдским силам стал следствием непрофессионализма американских летчиков. Два истребителя F-15, входящие в состав сил коалиции, нанесли удар по курдским частям, которые вели наступление на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
В результате авиаудара погибли шестеро курдских бойцов, еще около 15 получили серьезные ранения. Из отсутствия координации между командованием американских сил и курдскими подразделениями, наступление курдов было сорвано.
Более того, американский авиаудар привел к массовому дезертирству курдов с занимаемых ими позиций. В итоге, ранее удерживаемый ими район перешел под контроль боевиков ИГ (запрещена в России).
Многие эксперты рассматривают данный инцидент, как очередное доказательство провала американской политики в Сирии.
Напомним, что в 2015 года ВВС США по ошибке нанесли удар по позициям армии Афганистана в афганской провинции Логар. В ходе авиаудара была уничтожена казарма, погибли 14 военнослужащих.
А в сентябре 2016 года американская авиация атаковала сирийские части в провинции Дейр-эз-Зор, вследствие чего погибли более 60 сирийских военнослужащих. Свои действия Пентагон также объяснил «ошибкой».
Федеральное агентство новостей: последние новости
Истребители F-22 получили повреждения из-за урагана «Майкл» — СМИ ВВС США подтвердили, что американский военный стал «участником аварии» Су-27 на Украине Глава Крыма выехал в Керчь после взрыва в колледже
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи658
Появилось видео с места трагедии в колледже Керчи191
Опыт утонувшего «Курска» России не помог17
Скворцова уточнила состояние пострадавших в Керчи20
Все из-за русских: США меняют стратегию24
Видео
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
02:04
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение