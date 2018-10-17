Наемники США убивали в Йемене по приказу ОАЭ

Американские наемники признались в участии в йеменском конфликте

Бывшие наемники из американской частной военной компании рассказали о своем участии в гражданской войне в Йемене в 2015 году.

Экс-глава ЧВК Spear Operations Group Авраам Голан и бывший участник cил специальных операций ВМС США Айзек Гилмор рассказали BuzzFeed, что власти ОАЭ поставили перед ЧВК задачу уничтожить йеменскую партию «Ислах».

Наемникам выдали список из 23 имен, в котором были члены политических движений, исламские религиозные деятели и лица, подозреваемые в терроризме. ОАЭ снабжали наемников пистолетами с глушителями, взрывчаткой C4, новейшими штурмовыми винтовками и транспортными средствами.

Голан отметил, что вместе с Гилмором получил воинские звания в армии Эмиратов — их назначили полковником и подполковником. Всего наемники получали 1,5 млн долларов в месяц и денежные бонусы за успешное выполнение задач по ликвидации противника.

В компании Spear Operations Group всего состояло 12 участников. Трем американским бойцам платили по 25 тыс. долларов в месяц, остальным — около 10 тысяч долларов. Источники сообщают, что в число наемников входили сотрудник Центра специальных операций ЦРУ и сержант Национальной гвардии США.

Наемники рассказали, что провалили первую миссию по покушению на лидера партии «Ислах» Ансафа Али Майо, это произошло 29 декабря 2015 года. После неудачного покушения на Али-Майо по Йемену прокатилась волна убийств представителей партии «Ислах» и исламских религиозных деятелей. Участник расследования конфликта в Йемене от ООН Грегори Джонсен заявил, что было убито от 25 до 30 человек.

В ЦРУ заявили, что не в курсе информации об американских наемниках в Йемене. В Госдепартаменте США заявили, что не предоставляли никаким компаниям право на отправку наемников в другую страну.

Вооруженный конфликт в Йемене, или Революция 21 сентября, — гражданская война в Йемене между хуситами (шиитскими повстанцами) с одной стороны и правительственными войсками — с другой. Война началась в 2014 году.

В сентябре сообщалось, что российская частная военная компания начала деятельность в Йемене.