Ещё
Наемники США убивали в Йемене по приказу ОАЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские наемники признались в участии в йеменском конфликте 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 7 часов назад
Бывшие наемники из американской частной военной компании рассказали о своем участии в гражданской войне в Йемене в 2015 году.
Экс-глава ЧВК Spear Operations Group Авраам Голан и бывший участник cил специальных операций ВМС США Айзек Гилмор рассказали BuzzFeed, что власти ОАЭ поставили перед ЧВК задачу уничтожить йеменскую партию «Ислах».
Наемникам выдали список из 23 имен, в котором были члены политических движений, исламские религиозные деятели и лица, подозреваемые в терроризме. ОАЭ снабжали наемников пистолетами с глушителями, взрывчаткой C4, новейшими штурмовыми винтовками и транспортными средствами.
Голан отметил, что вместе с Гилмором получил воинские звания в армии Эмиратов — их назначили полковником и подполковником. Всего наемники получали 1,5 млн долларов в месяц и денежные бонусы за успешное выполнение задач по ликвидации противника.
В компании Spear Operations Group всего состояло 12 участников. Трем американским бойцам платили по 25 тыс. долларов в месяц, остальным — около 10 тысяч долларов. Источники сообщают, что в число наемников входили сотрудник Центра специальных операций ЦРУ и сержант Национальной гвардии США.
Наемники рассказали, что провалили первую миссию по покушению на лидера партии «Ислах» Ансафа Али Майо, это произошло 29 декабря 2015 года. После неудачного покушения на Али-Майо по Йемену прокатилась волна убийств представителей партии «Ислах» и исламских религиозных деятелей. Участник расследования конфликта в Йемене от ООН Грегори Джонсен заявил, что было убито от 25 до 30 человек.
В ЦРУ заявили, что не в курсе информации об американских наемниках в Йемене. В Госдепартаменте США заявили, что не предоставляли никаким компаниям право на отправку наемников в другую страну.
Вооруженный конфликт в Йемене, или Революция 21 сентября, — гражданская война в Йемене между хуситами (шиитскими повстанцами) с одной стороны и правительственными войсками — с другой. Война началась в 2014 году.
В сентябре сообщалось, что российская частная военная компания начала деятельность в Йемене.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Истребитель F-22 аварийно сел на Аляске Украина подтвердила смерть американца при катастрофе Су-27 Пентагон заявил о значительном увеличении сил в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Бабченко о Керчи возмутило Сеть54
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи692
«Жертвовали собой, чтобы спаслись другие»42
Опыт утонувшего «Курска» России не помог71
Скандально уволенная чиновница получила поддержку108
Видео
00:41
Бузова показала грудь в новом ролике
Шоу-бизнес
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение