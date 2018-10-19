Китай покажет новейший бомбардировщик-невидимку в 2019 году

Китай продемонстрирует новейший стратегический бомбардировщик дальнего действия во время парада, посвященного 70-летию Военно-воздушных сил Народной освободительной армии. Произойдет это в будущем году.

О работе над новым стелс-бомбардировщиком заявляло военное командование Китая еще в 2016 году. Хотя о том, что он находится в стадии разработки, говорили с начала 2000-х годов, пишет Defence Blog. Эксперты предполагали, что прототип нового китайского тяжелого стратегического бомбардировщика, также известного как H-20, совершит свой первый полет в ближайшее время. Подтвердило это предположение и Китайское государственное телевидение, сообщив, что H-20 в ближайшем будущем взлетит в небо. Однако официального заявления от китайского правительства или военных нет.

Издание пишет, что силуэт неизвестного самолета был замечен на монументальном гала-шоу в Китае. Военные наблюдатели предположили, что это может быть новый бомбардировщик-невидимка. Шоу состоялось 7 октября нынешнего года. Теперь фотографии и видеосюжеты изучают специалисты. А некоторые эксперты уже утверждают, что дизайн H-20 похож на американский невидимый бомбардировщик США Northrop Grumman B-2, который выполнен по схеме "летающее крыло".

Ожидается, что H-20 будут сможет пролететь 12 тысяч километров без дозаправки и перевозить более 20 тонн боеприпасов, включая термоядерное оружие, подводит итог Defence Blog.