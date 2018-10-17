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Бронетехника в Керчи попала на видео
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«Убивали всех, кого могли найти»

Бронетехника в Керчи попала на видео 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Агентство FlashCrimea опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлена бронетехника возле техникума в Керчи, где 17 октября был совершен террористический акт.
На кадрах видно, что улицы патрулируют автоматчики, а на дорогах стоят военные грузовики и бронетранспортеры.
Солдаты направлены в Керчь для оказания помощи в разборе завалов, образовавшихся в результате взрывов, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Причиной взрыва в керченском техникуме, как заявил представитель Национального антитеррористического комитета, стало неустановленное взрывное устройство. Следственным комитетом по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
По последним данным, которые приводит следствие, жертвами стали 13 человек, еще 50 пострадали, передает ТАСС.
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