Бронетехника в Керчи попала на видео

Агентство FlashCrimea опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлена бронетехника возле техникума в Керчи , где 17 октября был совершен террористический акт.

На кадрах видно, что улицы патрулируют автоматчики, а на дорогах стоят военные грузовики и бронетранспортеры.

Солдаты направлены в Керчь для оказания помощи в разборе завалов, образовавшихся в результате взрывов, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.