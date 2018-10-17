Ржавый самолёт без запчастей. Почему разбился Су-27 на Украине

Фото: wikimedia.org

Истребитель ВВС Украины разбился во время учебно-боевого полёта. В результате погибли оба пилота. Военно-воздушные силы США подтвердили участие военнослужащего Соединённых Штатов в «инциденте» с Су-27, который разбился 16 октября во время учений на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны. В настоящий момент проходит расследование, после его завершения будет предоставлена подробная информация. При этом не уточняется, что случилось с пилотом. В свою очередь, американские СМИ сообщили о его гибели. Напомним, 16 октября в Винницкой области Украины во время учебно-боевого полёта упал истребитель Су-27, который принимал участие в учениях «Чистое небо — 2018», проходящих в Незалежной со странами НАТО . Изначально на сайте Украинской военной прокуратуры и странице Вооружённых сил страны в Facebook появилась информация о гибели украинского офицера и военнослужащего ВВС Нацгвардии США. Позже эта информация исчезла, а глава отдела по связям с общественностью ВСУ Богдан Сенник заявил, что ничего не знает о гибели гражданина Соединённых Штатов. Шаманов: Украинские военные вновь покажут некомпетентность на учениях с НАТО Ранее пилот-инструктор Андрей Краснопёров в эфире НСН предположил, что инцидент произошёл из-за отсутствия должного ремонта самолёта. «Самолет Су-27 сам по себе отличный, но, не имея запчастей, как он может летать? Вся техника, что осталась у Украины после отсоединения от России, так и используется, не ремонтируясь. Её просто добивают до конца. Без должного ремонта украинские самолеты и дальше будут падать. Лётная техника требует замены двигателя после определенных часов налета. А они без обслуживания летают по принципу «авось, долетит»», — заявил НСН пилот. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов ранее в эфире НСН заявил, что украинские военные самолёты «на ладан дышат». «Украинцам демонстрировать нечего. Их ржавые, на ладан дышащие самолёты могут создавать только аварийные ситуации. Люди делают, если мягко сказать, изображение кипучей деятельности», — заключил Шаманов. Напомним, истребитель Су-27 был разработан в ОКБ Сухого и эксплуатируется с 1985 года. Изначально он создавался в Советском Союзе как ответ на американский F-15 и служил для завоевания превосходства в воздухе. Сейчас он стоит на вооружении также в России, Казахстане, Китае и других странах. По состоянию на 2017 год у Украины имелось 35 таких истребителей.