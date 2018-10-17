При крушении Су-27 погиб высокопоставленный военный

В крушении Су-27 на Украине погиб высокопоставленный военный

Командиром экипажа разбившегося в Винницкой области Украины истребителя Су-27УБ был полковник Иван Петренко — начальник авиации воздушного командования «Восток» воздушных сил вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

Истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

«Командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток», — говорится в сообщении ВС ВСУ в Facebook.

В ведомстве отметили, что Петренко был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях.

Данные о втором погибшем в ВС ВСУ пообещали сообщить позже.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что второй погибший в результате крушения истребителя между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области — американец. Пресс-служба ВВС США уже подтвердила, что «военнослужащий США был участником этого инцидента».

В то же время пресс-служба генштаба ВСУ сначала сообщила о гибели пилота из США, а затем удалила это сообщение. Аналогичным образом повела себя военная прокуратура Украины.