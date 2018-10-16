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Истребитель США аварийно сел на Украине
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Истребитель ВВС США совершил аварийную посадку на Украине 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Reuters
Американский истребитель F-15D Eagle во время международных учений на Украине был вынужден совершить аварийную посадку на авиабазе Староконстантинов. Никто не пострадал.
ЧП случилось 12 октября, во время "дня прессы" на учениях, пишет Defence Blog. В аварийном самолете оказался фотограф Френк Кребас. "Я был на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это была реальная чрезвычайная ситуация", — рассказал он, добавив, что в воздухе начались проблемы с бортовыми системами. Истребитель приземлился на авиабазе ВВС Украины в Хмельницкой области, где на время учений были развернуты аварийные системы для приема самолетов — ими и остановили Eagle. После посадки наземная инженерная команда ВВС США отбуксировала F-15 на стоянку.
Напомним, 8 октября на Украине начались международные авиационные учения Clear Sky 2018. Одним из отрабатываемых на маневрах сценариев стала работа авиации в зоне действия ПВО. На Украину тайно прибыли израильские пилоты, чтобы проверившить, насколько опасны для их истребителей зенитные системы С-300.
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