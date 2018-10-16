Запад принуждает Россию «поделиться» Арктикой

Запад принуждает Россию делиться Арктикой

Когда западные политики и военные начинают беспокоиться российской военной активностью в Арктике, эксперты вспоминают о Северном морском пути. США были бы не против заставить Россию поделиться этим кратчайшим путём из Европы в Азию, который из-за таяния ледников в ближайшие годы может стать круглогодичной водной магистралью. Так как военное давление на Россию в регионе невозможно, Запад будет пытаться «подвинуть» РФ из Северного Ледовитого океана политическими методами.

15 октября в Госдуме ответили на обвинения Нидерландов в организации Россией провокаций в Арктике.

«Мы действуем в рамках всех норм международного права и, безусловно, наши действия отвечают обороноспособности нашей страны, национальным интересам нашего государства», — заявил СМИ зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее на брифинге в Роттердаме начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри обвинил Россию в неоднократных провокациях во время совместных учений британских и голландских военнослужащих в Арктике. По словам генерала, российские боевые самолёты и корабли регулярно пытаются провоцировать голландских и британских военных во время учений за Северным полярным кругом.

«Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы наблюдали гораздо больше российских кораблей, чем в прошлые десятилетия… Они явно хотят таким образом обозначить своё присутствие», — процитировала военачальника британская газета The Daily Telegraph.

Область за полярным кругом, напомнило издание, всё чаще рассматривается как область ключевых интересов НАТО , поскольку таяние ледников открывает для России и Китая новые возможности в использовании Северного морского пути (СМП).

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что в 2019 году Соединённое королевство отправит в Арктику 800 военнослужащих, чтобы «остановить захват Россией территорий, которые освободятся в связи с таянием ледников». Кроме того, министр пообещал усилить интенсивность взаимодействия с ВС Норвегии в регионе. Россия, по словам Уильямсона, вновь открыла в Арктике ранее законсервированные старые советские базы, а за Северным полярным кругом усилилась активность подводных лодок ВМФ РФ. С российскими субмаринами будут бороться размещаемые на базе королевских ВВС в шотландском Лоссимуте противолодочные самолёты Boeing P-8 «Посейдон» (Poseidon), которые Великобритания и Норвегия приобретают у США.

За последние несколько лет Россия существенно усилила военное присутствие за Северным полярным кругом. С 1 декабря 2015 года по указу президента было организовано объединённое стратегическое командование «Северный флот» (иначе его называют «Арктические войска»), задача которого — комплексное обеспечение безопасности арктического региона и единое управление вооружёнными силами и средствами на пространстве от Мурманска до Анадыря. С этого времени в Арктике была сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота, развёрнуты шесть военных баз на островах Котельный (архипелаг Новосибирских островов), Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (архипелаг Северная Земля), а также в посёлке Рогачёво (архипелаг Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля.

В свою очередь, на Западе давно обратили внимание на выгоду, которую Россия через какое-то время сможет приобрести от использования СМП, и стараются найти способы заставить Москву «делиться». В марте командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт заявил, что использование СМП должно быть в будущем доступно не только России, но и всем странам. В то же время Цукунфт оговорился, что США не планируют в ближайшее время проводить в Арктике военно-морские учения в целях обеспечения безопасности судоходства, так как Кремль такие действия встретит «в штыки». В России, в свою очередь, последовательно отстаивают суверенное право использовать СМП для перевозки углеводородов и других полезных ископаемых.

«Другое дело более крупные игроки, в частности, США, как наиболее сильный и влиятельный член НАТО, были бы не против «поделить» Северный морской путь с Россией, сделать его использование интернациональным. Но для оказания давления на Москву они обойдутся без таких посредников».

Для того, чтобы заставить Россию «делиться» Северным морским путём, по мнению Храмчихина, США и их союзники не будут использовать военные методы, «в Арктике это просто невозможно, поскольку РФ в этом регионе сильнее всех остальных игроков вместе взятых». Скорее, они будут разными способами проверять РФ на прочность.

«Напомню, в сентябре по СМП спокойно и беспрепятственно прошло вспомогательное судно ВМС Франции, что создаёт прецедент. Значит, иностранные суда могут свободно использовать СМП. Пытаться заставить РФ «делиться» Арктикой будут подобными политическими, а не военными методами».

За последние десятилетия, указывает Храмчихин, объёмы судоходства в Арктике действительно увеличились из-за таяния ледников и будут увеличиваться снова. Так же, как будут расширяться и другие возможности в освоении Арктики, что естественно увеличит интерес ведущих мировых держав к региону и активизирует попытки заставить Россию потесниться.