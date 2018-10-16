На Украине произошла трагедия с Су-27

На Украине рухнул Су-27

Крушение произошло во время учебно-боевого полета около 17.00 по местному времени между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что оба пилота истребителя погибли.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — говорится в сообщении.

Предположительно, истребитель разбился в ходе учений «Чистое небо-2018», которые проходят совместно с военными из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.