Ещё
На Украине произошла трагедия с Су-27
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине рухнул Су-27 

Рамблер + ещё 64 1 час назад
На Украине в Винницкой области разбился самолет Су-27 Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Крушение произошло во время учебно-боевого полета около 17.00 по местному времени между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.
Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что оба пилота истребителя погибли.
«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — говорится в сообщении.
Предположительно, истребитель разбился в ходе учений «Чистое небо-2018», которые проходят совместно с военными из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве130
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»641
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы65
В ухе вьетнамца сделали необычную находку18
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем302
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение