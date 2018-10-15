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Ярош вывел батальоны с передовой в Донбассе
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Ярош объявил об уходе нацбатальонов с передовой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские нацбатальоны уходят с передовой в Донбассе в места дислокации территориальных отрядов обороны, заявил депутат Верховной рады, лидер «Украинской добровольческой армии» и основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош.
«Объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал», — передает его слова «Обозреватель».
По его словам, нацбатальоны используются неэффективно, становятся «инструментом в руках политиков или криминалитета». В то же время существует множество организацией, которые занимаются операциями в Донбассе, и это приводит «к распылению потенциала» нацбатальонов.
«Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак», — заявил Ярош.
Он добавил, что не верит в дипломатические варианты разрешения конфликта в Донбассе и ожидает наступления ВСУ с последующей реинтеграцией неподконтрольных территорий.
В июле командующий «операцией объединенных сил» (ООС) в Донбассе Сергей Наев встречался с Дмитрием Ярошем, чтобы обсудить отвод вооруженных формирований радикалов от линии соприкосновения.
Перед этим в Сети появилось видео, на котором показано разоружение боевиков «Правого сектора».
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