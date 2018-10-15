«Однозначно»: Песков ответил Жириновскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в том, что отечественные системы ПВО — лучшие в мире. При этом представитель Кремля отказался говорить о системах, стоящих на вооружении.
"Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем [Жириновским]. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО — самые лучшие в мире. Мы можем подтвердить это официально", — заявил Песков журналистам.
При этом он признался:
"Я, как пресс-секретарь президента, не располагаю информацией в столь чувствительной области, как военная техника". "Поэтому я здесь ничего не могу сказать, наверное, у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО", — предположил представитель Кремля.
Ранее в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский заявил об уникальных качества российских систем ПВО, отметив, что у РФ есть системы С-700.