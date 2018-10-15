Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео

В Сети появилось видео дозаправки истребителя пятого поколения F-35 в небе Афганистана

Напомним в конце сентября этот самолет впервые участвовал в боевой миссии: поднявшийся с борта десантного корабля Essex истребитель нанес бомбовый удар по тайнику афганских боевиков. Издание The National Interest раскритиковало дебют F-35: по мнению журналистов, неразумно применять супердорогой самолет для уничтожения "кучи АК-47 и РПГ", тем более, что в Афганистане у США хватает и обычной боевой авиации.

В операции участвовал модицикация F-35B для Корпуса морской пехоты. От вариантов для ВВС и флота она отличается возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки. На видео также представлен F-35B — об этом говорит большая крышка за кабиной пилота, скрывающая венитлятор двигателя вертикальной посадки. Дозаправка прошла успешно, хотя у F-35 есть серьезные проблемы с этой процедурой.