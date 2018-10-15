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Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео
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Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео 

Российская Газета 52 минуты назад
В Сети появилось видео дозаправки истребителя пятого поколения F-35 в небе Афганистана.
Напомним в конце сентября этот самолет впервые участвовал в боевой миссии: поднявшийся с борта десантного корабля Essex истребитель нанес бомбовый удар по тайнику афганских боевиков. Издание The National Interest раскритиковало дебют F-35: по мнению журналистов, неразумно применять супердорогой самолет для уничтожения "кучи АК-47 и РПГ", тем более, что в Афганистане у США хватает и обычной боевой авиации.
В операции участвовал модицикация F-35B для Корпуса морской пехоты. От вариантов для ВВС и флота она отличается возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки. На видео также представлен F-35B — об этом говорит большая крышка за кабиной пилота, скрывающая венитлятор двигателя вертикальной посадки. Дозаправка прошла успешно, хотя у F-35 есть серьезные проблемы с этой процедурой.
А с 11 октября Пентагон и вовсе запретил полеты истребителей этого типа в связи с недавней катастрофой F-35 в Южной Каролине.
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