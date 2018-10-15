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Первый выход «Казани» попал на видео
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Первый выход новейшей подводной лодки «Казань» в море попал на видео 

Российская Газета 34 минуты назад
Появилось видео первого выхода новейшей атомной подводной лодки К-561 "Казань" в море. Можно наблюдать движение субмарины в надводном положении.
Видео представила "Кинокомпания "Офицеры ВКС и ВМФ России". Впервые в море на заводские ходовые испытания головной атомный подводный крейсер вышел 24 сентября нынешнего года, сообщает военный блог. По условиям контракта 2011 года сдать "Казань" должны были еще в декабре 2017-го. Но предположительно это произойдет лишь в следующем году.
К-561 "Казань" — модифицированный проект 08851 (885М, шифр "Ясень-М"). Это атомная подводная лодка четвертого поколения. Ее предельная глубина погружения — 600 метров, автономность плавания — сто суток. Экипаж — 90 человек. Будет нести торпедно-минное вооружение и крылатые ракеты.
От головной субмарины проекта "Северодвинска" отличается тем, что на ней только отечественные комплектующие, стоит современное оборудование, делающее ее еще менее шумной. У подлодки полуторакорпусная конструкция, антенна гидроакустического комплекса расположена в носу.
Атомный подводный крейсер "Казань" войдет в состав Северного флота.
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