В Генштабе прокомментировали, кто может получить отсрочку от армии

По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского есть возможность проходить службу вблизи места жительства.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский прокомментировал, кто может получить временное освобождение от службы в армии.

«Категории людей, которые могут получить отсрочки — это те, которые проходят обучение в образовательных учреждениях, имеющие госаккредитацию, то есть в школе, среднее профессиональное образовательное учреждение, и высшее учебное заведение. При этом необходимо отметить, что если студента отчисляют, то он это право теряет. Все учебные заведения сразу же информируют военные комиссариаты об этом. Военный комиссариат тут же приглашает таких представителей на призывную комиссию для принятия решения», — сказал он.

Евгений Бурдинский также добавил, что есть возможность проходить службу вблизи места жительства.

«У нас есть преференция таких категорий — это женатые, если у призывника есть дети, и имеющие престарелого возраста или больные родители. Но если отсрочка не предоставлялась, то молодой человек принадлежал призыву для прохождения военной службы», — сказал он.

Однако, по словам генерал-лейтенанта, есть такие регионы, где нет военных частей, чтобы призывники, имеющие данные «преференции», проходили службу вблизи места жительства. В таких случаях, добавил он, призывников направляют в соседние субъекты РФ, где имеется воинская часть.