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Применяли ли США фосфорные бомбы в Сирии
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Пентагон: коалиция не станет обсуждать, какие боеприпасы использует в Сирии 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам, заявил РИА Новости представитель Пентагона.
В оборонном ведомстве сообщили, что "коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях".
"Тем не менее, каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны", — отметил собеседник агентства.
Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на местные источники, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. По данным гостелеканала Ikhbariya, это привело к жертвам и раненым среди мирных жителей.
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