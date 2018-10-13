Огонь по Москве: США скопируют российское оружие

Почему американские силы специальных операций хотят заполучить российские пулеметы, задаются вопросом американские эксперты в области стрелкового оружия и тут же отвечают: «просто посмотрите любой видеоролик из зон вооруженных конфликтов, к примеру, Ирака или Сирии , и ответ становится предельно ясным, насколько популярно российское оружие». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о перспективах и правовых коллизиях серийного производства российского оружия в США

На этой неделе американский журнал The National Interest сообщил о том, что в США собираются организовать серийное производство некоторых образцов российского стрелкового оружия.

По всей видимости, это вызвано тем, что многие воюющие стороны во всех вооруженных конфликтах последнего времени используют российское или советское оружие или в крайнем случае его копии, произведенные в странах Восточной Европы или Китае

Особенно в безлицензионном производстве российского стрелкового оружия преуспела Болгария , которая без всякого стеснения и малейших угрызений совести наполняет мировой рынок стрелкового оружия многочисленными копиями российских автоматов и пулеметов.

Вооруженные формирования разного рода повстанцев и террористов на Ближнем и Среднем Востоке используют российское оружие в большом масштабе — от карабинов СКС и снайперских винтовок Мосина до крупнокалиберных пулеметов ДШК (Дегтярев-Шпагин крупнокалиберный) или КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), смонтированных на пикапах.

Когда американцы хотят вооружить лояльные им формирования, а те требуют исключительно оружие советского или российского производства, то Вашингтон испытывает в этом плане очевидные затруднения. В частности, им приходится каким-то образом закупать подобное вооружение на рынке или попросту во многих случаях откровенно красть его. Немало проблем возникает и при поставке запасных частей.

Задачи по вооружению американских союзников в зонах ведения боевых действий в Соединенных Штатах возлагаются как правило на Главное управление войск специального назначения Министерства обороны США (United States Special Operations Command, USSOCOM).

В этой связи у американцев возникла весьма простая идея — вместо того чтобы испытывать очевидные трудности при закупке российского вооружения для оснащения своих десантно-диверсионных групп через третьи руки, не лучше ли организовать собственное производство этого оружия на национальной территории?

В этих целях USSOCOM прямо просит, чтобы американские предприятия и компании оборонно-промышленного комплекса США придумали, каким образом организовать производство российского оружия.

Задача состоит в том, чтобы «разработать инновационную внутреннюю возможность производить копии иностранного (в первую очередь российского) стрелкового оружия, равного или лучшего по своим ТТХ, которое в настоящее время предлагается на международном рынке вооружения». Так, во всяком случае, выглядят идеи, формируемые в недрах USSOCOM.

В частности, USSOCOM хочет, чтобы американские компании исследовали, выполнимо ли «перепроектировать или повторно спроектировать и произвести внутри страны следующее оружие»: пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ) под патрон 7,62×54 мм R (обозначение 7,62x54 R означает 7,62-мм (калибр) патрон с длиной гильзы 54 мм, тип гильзы — рантовая, с выступающей закраиной) и крупнокалиберный станковый пулемет НСВ (Никитин, Соколов, Волков) под патрон 12,7×108 мм (первый отечественный крупнокалиберный патрон, был создан на Тульском патронном заводе и принят на вооружение в 1930 году).

Претенденты на научно-исследовательский проект должны, по мнению USSOCOM, разработать «пять полностью функциональных прототипов со всеми необходимыми боеприпасами, которые напоминают разработанный русскими станковый пулемет НСВ».

Однако USSOCOM не обещает сделать этот процесс легким, оказывая промышленности разве что в некоторых случаях помощь в виде технических чертежей. Заинтересованные компании должны будут разработать свои собственные подробные чертежи иностранного оружия, приобрести соответствующие запасные части и сырье и создать собственные производственные возможности.

Американские оружейные компании должны будут также организовать производство необходимых запчастей, чтобы поддерживать изготовленное оружие в технически исправном состоянии. Кроме того, они будут обязаны запустить серийное производство (и закрыть его по мере необходимости), обеспечив поставку требуемого количества оружия.

USSOCOM подчеркивает, что иностранное оружие должно быть «строго сделано только в Америке». Производители «будут использовать только американскую рабочую силу, приобретать все необходимые материалы внутри страны и гарантировать производство оружия на заводах исключительно на территории США».

Хотя USSOCOM начинает подобную работу всего лишь с пары российских пулеметов, планы у американцев очень большие, и останавливаться только на ПКМ и НСВ они явно не собираются. Есть данные, что США присматриваются к возможности производства пулеметов ДШКМ (Дегтярев Шпагин крупнокалиберный модернизированный) и КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый).

К примеру, пулемет ДШКМ, несмотря на свой возраст (он создан в 1945 году), отличается очень высокими ТТХ и существенно превосходит американский пулемет Браунинг М2. В частности, патрон ДШКМ с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 для ДШКМ способен на расстояние в 750 м пробить стальную бронеплиту толщиной 20 мм.

«Этот пулемет очень большую роль сыграл в ходе афганской войны», — рассказал «Газете.Ru» экс начальник оперативного отдела 40-й армии генерал-майор Евгений Никитенко.

По словам военачальника, бойцы любили ДШКМ за большую дальность и эффективность стрельбы, простоту в сборке и разборке, нечувствительность к загрязнениям. Один только звук стрельбы ДШКМ поднимал боевой дух солдат, отмечает Никитенко.

Что касается КПВТ, то этот советский крупнокалиберный пулемет и вовсе не имеет аналогов и до сих пор остается самым мощным стрелковым автоматическим оружием. КПВТ относится к одному из самых любимых пулеметов среди незаконных вооруженных формирований на Ближнем и Среднем Востоке. Именно его чаще всего устанавливают на автотачанки боевиков. Российские мастера стрельбы из этого пулемета могут попасть в спичечный коробок с расстояния в 100 м.

В США считают, что производство советского/российского стрелкового вооружения будет экономически выгодно, поспособствует развитию производительных сил страны, усилит национальный военно-промышленный комплекс, гарантирует надежные и безопасные поставки и уменьшит время выполнения заказа.

Что касается авторских прав с производством российского оружия в Америке без лицензии, то американцы не слишком беспокоятся по этому поводу. В США уверены, что российские и китайские шпионы ничем не сдерживали себя в плане завладения американскими технологиями.

В Америке считают производство российского оружия разумной и экономичной идеей вместо того, чтобы обеспечивать им своих союзников с помощью ненадежных или сомнительных поставщиков на мировом рынке оружия.

«Есть все основания предполагать, что подобная идея будет реализована в США в обозримом будущем», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, это выгодно Соединенным Штатам. А также может серьезно ухудшить наши позиции на мировом рынке стрелкового оружия. Что, собственно говоря, и требуется Вашингтону.