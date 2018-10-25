Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа и задействовали систему ПРО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

"Зафиксирован один пуск из сектора Газа по израильской территории. Система "Железный купол" выпустила одну противоракету в направлении летящего снаряда", — сказано в текстовом сообщении.

Предыдущий обстрел произошел неделю назад. Тогда палестинская ракета попала в жилой дом в южном городе Беер-Шеве, а израильская авиация в ответ атаковала около 20 объектов боевиков в секторе Газа.