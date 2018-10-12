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Американский адмирал похвалил российские подлодки
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Американский адмирал похвалил российские подлодки 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: МО РФ
Однако командующий силами США в Европе убежден, что ни Россия, ни США никогда не решатся использовать эти возможности в реальном столкновении.
Командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогго рассказал, что российские субмарины составляют очень серьезную конкуренцию не только подводным силам США, но и объединенной группировке НАТО. Он отметил, что у России есть множество военных разработок, которые «вызывают его обеспокоенность», но особенно отметил российские подлодки и ракеты «Калибр». Мнение адмирала было опубликовано на страницах издания National Interest.
«Они проводят сложные и дорогие исследования для совершенствования своего подводного флота. Они легко могут конкурировать с субмаринами США», — заключил адмирал.
Особенно впечатлили командующего подлодки проекта 955 «Борей», 885 «Ясень» и проверенная временем «Варшавянка». Адмирал назвал первые два проекта «бесшумными и смертоносными».
По его словам, все эти субмарины можно вооружить ракетами «Калибр».
«Ракета «Калибр» — очень впечатляющая. Она способна дотянутся до любой точки мира», — похвалил Фогго российские разработки.
В заключение адмирал высказал предположение о том, что ни Россия, ни США никогда не решатся использовать эти силы в реальном столкновении.
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