Американский адмирал похвалил российские подлодки

Однако командующий силами США в Европе убежден, что ни Россия , ни США никогда не решатся использовать эти возможности в реальном столкновении.

Командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогго рассказал, что российские субмарины составляют очень серьезную конкуренцию не только подводным силам США, но и объединенной группировке НАТО. Он отметил, что у России есть множество военных разработок, которые «вызывают его обеспокоенность», но особенно отметил российские подлодки и ракеты «Калибр». Мнение адмирала было опубликовано на страницах издания National Interest.

«Они проводят сложные и дорогие исследования для совершенствования своего подводного флота. Они легко могут конкурировать с субмаринами США», — заключил адмирал.

Особенно впечатлили командующего подлодки проекта 955 «Борей», 885 «Ясень» и проверенная временем «Варшавянка». Адмирал назвал первые два проекта «бесшумными и смертоносными».

По его словам, все эти субмарины можно вооружить ракетами «Калибр».

«Ракета «Калибр» — очень впечатляющая. Она способна дотянутся до любой точки мира», — похвалил Фогго российские разработки.

В заключение адмирал высказал предположение о том, что ни Россия, ни США никогда не решатся использовать эти силы в реальном столкновении.