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РФ отказалась поверить в борьбу США с террористами
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Россия отказалась поверить в борьбу США с террористами в Сирии 

Lenta.ru + ещё 29 20 минут назад
Фото: Rodi Said / Reuters
Международная коалиция во главе с США и подконтрольные Пентагону курдские формирования имитируют борьбу с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.
«Несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГ в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны», — сказал он, добавив, что американские военные продолжают изображать боевые действия на юге провинции Дэйр-эз-Зор.
По словам Савченко, из-за бездействия проамериканских формирований террористы установили полный контроль над полосой вдоль восточного берега Евфрата протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.
Ранее 15 октября СМИ США назвали кампанию Вашингтона в Сирии провальной. Они отметили, что в Белом доме попытались сделать ставку на сирийскую оппозицию, однако не учли большого числа сторонников действующей власти, которые видели пример Ирака и не желают повторения подобного у себя дома.
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