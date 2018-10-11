Ещё
В России прошли учения стратегических ядерных сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России прошли учения стратегических ядерных сил 

ТК «Звезда» + ещё 4 4 часа назад
Фото: МО РФ
Учения прошли 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.
Учения стратегических ядерных сил России проведены 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.
В ходе учений были проверены система управления Вооруженными Силами, а также надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной Российской Федерации до командных пунктов соединений и воинских частей.
К учениям привлекались наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.
Практические действия отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов, а также летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.
Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка».
ТК «Звезда»: последние новости
Украина похвасталась модернизированным БТР с американскими двигателями Боевые расчеты ЗРК С-400 и С-300 ПВО Балтийского флота поразили учебные цели на полигоне Ашулук СМИ заподозрили F-35 в уязвимости перед российским С-300
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий НТВ не выдержал оскорблений и выгнал гостя343
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем14
Ошибка разведчика: полковник СВР умер в своей квартире12
Путин озвучил Эстонии условие для мира415
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище101
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Статьи
00:46
«Богатые русские дети» выкинули пачку денег в толпу
Общество
01:49
Порошенко пошел по стопам Гитлера
В мире Украина
01:46
Украинская церковь получила новый статус
В мире Другое
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение