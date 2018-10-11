В России прошли учения стратегических ядерных сил

Владимира Путина. Учения прошли 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации

Учения стратегических ядерных сил России проведены 11 октября по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе учений были проверены система управления Вооруженными Силами, а также надежность прохождения учебно-боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра управления обороной Российской Федерации до командных пунктов соединений и воинских частей.

К учениям привлекались наземные, морские и авиационные стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о ракетном нападении.

Практические действия отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов, а также летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.

Осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка».