Все секреты С-300 Украина раскрыла США и Израилю

ВВС США и Израиля выяснили секреты С-300 на Украине

Делегация израильских и американских военных тайком приезжала на Украину , чтобы ознакомиться с характеристиками зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщают вьетнамские СМИ. Украина не только обрисовала гостям боевые возможности ЗРК, но и предоставила для полевых испытаний. По итогам тестов, израильские военные пришли к выводу — истребители пятого поколения F-35 будут «неуязвимы» для российских С-300.

Военная американо-израильская делегация тайно посещала Украину, чтобы изучить характеристики зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВСУ. Как сообщает вьетнамское издание Soha News, украинские военные описали военным Израиля США боевые возможности ЗРК и предоставили С-300 для полевых испытаний.

Испытания проводились с помощью 18 самолетов американского производства F-15C Eagle израильскими пилотами. Благодаря этим истребителям четвертого поколения и были выяснены возможности С-300, отмечается в статье.

Кроме того, украинские военные «убедили специалистов США и Израиля, что характеристики местных С-300 не имеют принципиальных отличий» от ЗРК, поставленных Россией Сирию , передает НСН. В результате специалисты ВВС Израиля пришли к выводу —

истребители пятого поколения F-35 Lightning будут «неуязвимыми» перед российскими С-300.

Об этом же ранее заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цаки Ханегби. Он подчеркнул, что «эффективность израильских военно-воздушных сил не пострадает от поставок С-300», поскольку на вооружении еврейского государства стоят стелс-истребители F-35.

«У нас есть малозаметные самолеты, эти батареи [С-300] даже не смогут их отследить», — отметил Ханегби.

По его мнению, передача в руки Дамаска ЗРК С-300 «безусловно» не остановит авиаудары Израиля по территории Сирии, и установки российского производства могут быть ликвидированы «как с воздуха, так и с земли».

По словам Вершинина, поставки С-300 укрепят оборону, в первую очередь противовоздушную, сирийской стороны, что поспособствует стабилизации ситуации в стране.

«Исхожу из того, что расклад действительно изменился в пользу тех, кто считает, что не должно быть агрессивных действий против Сирии», — заявил замминистра.

Решение о поставках ЗРК С-300 было принято Москвой после того, как 17 сентября в небе над Средиземным морем сирийскими силами ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 российскими военными на борту. В результате инцидента в 35 км от сирийского побережья погибли все члены экипажа. Россия возложила ответственность на Израиль, напоминает газета. В Москве заявили, что израильские F-16 использовали российский самолет в качестве приманки.

Гибель самолета не столь удивительна, говорится в статье, поскольку «одни из самых мощных военно-воздушных сил в мире — Россия, США и Израиль — часто совершают полеты в воздушном пространстве Сирии или вблизи от него».

Теперь же, после укрепления противовоздушной обороны Сирии ракетами ЗРК С-300, на карту поставлены не только воздушные операции Израиля, но и действия США в северной части Ближнего Востока — особенно в Сирии и Ираке, пишет The Independent . Издание поясняет, что любое значительное усиление сирийской системы ПВО приведет к сокращению военных возможностей США.

Однако Америка не собирается отступать без боя — США собираются отреагировать на поставки С-300 в Сирию применением истребителей F-22, принятых на вооружение в 1990-х. Вашингтон не исключает использования в Сирии истребителей F-22 и самолетов F-16CJ, которые уже применялись армией США в начале сирийской кампании в 2011-2014 годах. Истребители F-22 «Раптор» создавались в США именно для противодействия советским зенитным ракетным комплексам, считает ФАН.

F-22 предназначается не только для уничтожения систем ПВО, но должен также успешно бороться с истребителями противника, прикрывать войска и тыловые объекты от воздушных ударов и разведки.

Стоит отметить, что С-300 — далеко не самая новая система противовоздушной обороны. Серийный выпуск ЗРК С-300 был начат еще в СССР — в 1975 году, испытания завершены в 1978 году, и в 1979 году — перед началом войны в Афганистане — первый полк С-300 встал на боевое дежурство. Дальнейшее развитие С-300 — зенитно-ракетная система C-400, принятая на вооружение Российской Федерации весной 2007 года.

Хотя истребитель пятого поколения F-35 и представляет собой горячую новинку, его возможности — равно как и возможности F-22 «Раптор» — далеки от безграничных. Ранее начальник отдела Военной академии ВКО им. Маршала Жукова полковник Николай Толкачев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что системы С-300 и С-400 уверенно работают по целям с эффективной отражающей поверхностью, аналогичной F-35.

Кроме того, добавил полковник Толкачев, не стоит оценивать возможности C-300 и F-35 в рамках дуэльной ситуации — в реальном бою так бывает очень редко.