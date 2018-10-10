«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией

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Трамп анонсировал ответ на закупку Индией С-400 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.
«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — цитирует РИА Новости Трампа.
Таким образом президент США ответил на вопрос, будет ли американская сторона отвечать на покупку российских комплексов С-400.
Ранее в Индии заявили, что осознают, что против страны могут быть введены санкции, однако ведут независимую политику.
Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400.
RT на русском: последние новости
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