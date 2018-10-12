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Порошенко приготовился отразить агрессию России
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Порошенко приготовился отразить агрессию России 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил о готовности отразить агрессию России в Азовском море.
«Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове», — написал украинский президент после посещения трехдневных тактико-специальных учений ВМС страны во взаимодействии с другими военными формированиями.
Порошенко также отметил, что «командиры способны качественно планировать и эффективно управлять межвидовыми группировками войск на суше, в небе и на море».
По информации ТАСС, на учениях отрабатывались действия военных по обороне побережья Азовского моря в случае высадки условного противника. Учения проходят в Запорожской и Донецкой областях Украины.
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