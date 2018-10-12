Порошенко приготовился отразить агрессию России

«Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове», — написал украинский президент после посещения трехдневных тактико-специальных учений ВМС страны во взаимодействии с другими военными формированиями.

Порошенко также отметил, что «командиры способны качественно планировать и эффективно управлять межвидовыми группировками войск на суше, в небе и на море».

По информации ТАСС, на учениях отрабатывались действия военных по обороне побережья Азовского моря в случае высадки условного противника. Учения проходят в Запорожской и Донецкой областях Украины.