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Киберзащита Пентагона оказалась дырявой
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Документ: системы вооружений Пентагона оказались легко уязвимы для хакеров 

ТАСС + ещё 8 19 часов назад
Фото: Reuters
Важнейшие системы вооружений, которые использует министерство обороны США, являются легкой добычей для хакеров, и Пентагон запаздывает с ответом на эту угрозу. Такой вывод содержится в обнародованном во вторник докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США — Управления по подотчетности правительства.
Эксперты провели тестирование механизмов киберзащиты, которые использует Пентагон, и пришли к неутешительным выводам.
"Используя относительно простые инструменты и методы, специалисты, проводившие тестирование, смогли получить доступ к управлению системами и оставаться при этом в целом незамеченными. Во многом это стало результатом самых базовых недостатков, таких как плохая система управления паролями и тот факт, что каналы коммуникации не были зашифрованы", — говорится в документе.
"Уязвимости, о которых Пентагон осведомлен, судя по всему, представляют лишь малую часть из общего числа существующих уязвимости, поскольку тестирование проводилось лишь в ограниченном масштабе", — подчеркивается в докладе.
По мнению специалистов, министерство обороны слишком поздно обеспокоилось защитой своих систем от кибератак и теперь серьезно отстает в этой сфере.
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