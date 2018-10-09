Киберзащита Пентагона оказалась дырявой

Документ: системы вооружений Пентагона оказались легко уязвимы для хакеров

Эксперты провели тестирование механизмов киберзащиты, которые использует Пентагон, и пришли к неутешительным выводам.

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