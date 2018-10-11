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Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
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Украина похвасталась модернизированным БТР с американскими двигателями 

ТК «Звезда» + ещё 1 39 минут назад
Украинский государственный концерн за свой счет модернизировал БТР-70Д (GM).
Украинский «Житомирский бронетанковый завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», впервые продемонстрировал модернизированный БТР-70Д (GM) с американскими двигателями.
Как сообщает пресс-служба государственного концерна, презентация состоялась во время выставки «Оружие и безопасность», которая проходит в украинской столице. При этом отмечается, что модернизацию боевой машины предприятие произвело за свой счет.
«Обновленная боевая машина БТР-70Д (GM) получила новые двигатели от американской корпорации General Motors и боевой модуль «Дельта» с 23-мм автоматической пушкой и цифровой системой управления огнем», — информирует пресс-служба госконцерна.
В сообщении также говорится, что благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л.с., что на 50 л.с. больше, чем у обычного БТР-70. Предприятие также отмечает, что максимальная скорость обновленного БТР выросла на 20 км/ч — до 100 км/ч.
Ранее сообщалось, что в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины похвастались новым БТР-4Е «Буцефал». Полноприводная бронированная машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и боевым модулем, включающим ПТУР «Стугна». «Буцефал» снабжен водометными двигателями и, по идее, может преодолевать водные преграды. Экипаж — три человека, десант — семь-девять бойцов.
Напомним, летом этого года украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии. Как позже рассказал журналистам участник команды капитан Роман Багаев, украинская техника вышла из строя почти сразу же.
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