Российские десантники прибыли в Египет

Египет прибыло около 200 российских десантников, они примут участие в антитеррористических учениях «Защитники дружбы-2018», сообщает Минобороны России

Кроме того, в Египет доставили 10 единиц военной техники. Для переброски сил использовались четыре самолета Ил-76МД ВКС России , передает РИА «Новости»

Активная фаза учений запланирована на 24–26 октября, будут задействованы несколько аэродромов. Учения будут проводиться с привлечением более 15 вертолетов и самолетов.

10 единиц боевой техники собираются десантировать на парашютных системах.

Всего в учениях примут участие свыше 400 российских и египетских военных.

Российскую сторону представляет подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя.

В 2017 году учения проходили на территории Краснодарского края, в 2016 году — в районе египетской Александрии.