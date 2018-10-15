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Российские десантники прибыли в Египет
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Российские десантники прибыли в Египет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 15 октября 2018
Фото: РИА Новости
В Египет прибыло около 200 российских десантников, они примут участие в антитеррористических учениях «Защитники дружбы-2018», сообщает Минобороны России.
Кроме того, в Египет доставили 10 единиц военной техники. Для переброски сил использовались четыре самолета Ил-76МД ВКС России, передает РИА «Новости».
Активная фаза учений запланирована на 24–26 октября, будут задействованы несколько аэродромов. Учения будут проводиться с привлечением более 15 вертолетов и самолетов.
10 единиц боевой техники собираются десантировать на парашютных системах.
Всего в учениях примут участие свыше 400 российских и египетских военных.
Российскую сторону представляет подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя.
В 2017 году учения проходили на территории Краснодарского края, в 2016 году — в районе египетской Александрии.
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