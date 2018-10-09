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Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
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Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Российские зенитные системы С-400 "Триумф" пользуются все большей популярностью в мире из-за своих возможностей. "Триумфы" контролируют воздушное пространство в радиусе 600 километров, отслеживая одновременно большое количество целей, могут сбивать стелс-самолеты и мгновенно менять позицию.
— С-400 — одна из наиболее продвинутых зенитных систем в мире. Ее радары и ракеты действуют на большом расстоянии. Радары могут выслеживать большое количество целей, включая стелс-объекты, а ракеты быстрые и точные. Пусковая установка способна за считанные минуты развернуться, произвести запуск и переместиться на другую позицию. Это очень надежная, адаптируемая и мобильная система, которую стремятся иметь многие страны, — считает Симон Веземан, сотрудник Стокгольмского института, специалист по торговле оружием и военным расходам. Его слова приводит Al Jazeera.
Модульная конструкция позволяет совмещать "Триумфы" с другими зенитными комплексами большой, средней и даже малой дальности, добавил военный аналитик из Совета по международным отношениям Кевин Бренд. А возможность совмещать в одной пусковой установке разные типы ракет позволяет выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону.
Напомним, 2 октября Москва и Дели заключили контракт о поставке в Индию пяти полковых комплектов С-400. Ранее зенитные комплексы заказали Турция и Китай — в Поднебесной "Триумф" считают лучшей системой ПВО в мире. О желании имеить у себя на вооружении С-400 заявили Саудовская Аравия и Катар
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