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Раскрыт план уничтожения С-300 американскими F-22
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Раскрыт план уничтожения С-300 американскими F-22 

Lenta.ru + ещё 34 22 минуты назад
Фото: Kamran Jebreili / AP
Уничтожение истребителями пятого поколения ВВС США F-22 Raptor поставленных Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 может начаться с использования средств радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов по радарам, заявил РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
По мнению эксперта, возможный сценарий применения F-22 Raptor против системы ПВО в Сирии предполагает вхождение одной или нескольких таких машин в зону действия РЛС противника, сопровождающееся включением собственных комплексов радиоэлектронного подавления. Американские истребители, начиная глушить вражеские средства обнаружения и наведения, параллельно наносят удары по радарам, пусковым установкам и командным пунктам. Затем в прорыв вторым эшелоном входят истребители-бомбардировщики и завершают разгром.
Согласно такому сценарию в ВВС США, полагает профессор, планируют парализовать ПВО противника. «Но подобные операции гладко выглядят только на бумаге», — считает Судаков.
Эксперт отмечает, что даже если локаторы наземной ПВО не увидят F-22, истребитель обнаружит после включения бортовой системы радиоэлектронного подавления. По словам Судакова, наземные средства контроля способны локализовать источник излучения (определить местонахождение самолета) и в короткие сроки навести на него зенитную ракету.
В октябре в американском издании The Drive предположили, что после поставки Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 США допускают возобновление использования малозаметных истребителей пятого поколения F-22 Raptor и истребителей четвертого поколения F-16CJ Viper для воздушных операций в сирийском небе.
В том же месяце министр обороны Сергей Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии четырех пусковых установок С-300. Чиновник отметил, что в республику доставлены 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.
Поставка ЗРК вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы ПВО, отслеживавшая израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.
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