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Чистое небо: на Украине начались учения с НАТО
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Чистое небо: на Украине начались учения с НАТО 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На Украине начались авиационные учения «Чистое небо — 2018», в которых принимают участие страны НАТО. В маневрах примут участие «десятки зенитных ракетных комплексов» и более 40 летательных аппаратов. Авиация будет представлена также и американскими транспортные самолеты C-130 и истребителями F-15. Поставка этих самолетов Украине в России оценивается как прямое вмешательство США в конфликт в Донбассе со стороны украинских властей.
На Украине стартовали многонациональные авиационные учения с участием стран НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Маневры «Чистое небо — 2018» будут проходить с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей на западе страны.
Одной из целью учений является «повышение уровня взаимосовместимости с воздушными силами США и других стран-членов НАТО при ведении совместных воздушных операций», — отметили в оборонном ведомстве Украины. В ходе маневров участники будут выполнять задачи по обеспечению защиты воздушного пространства и киберзащиты, эффективному совместному управлению, поиску и спасению личного состава.
Как сообщали украинские власти, эти учения станут «самыми масштабными» за всю историю страны. Кроме украинских военнослужащих в них будут задействованы военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
В учениях примут участие более 40 летательных аппаратов и «десятки зенитных ракетных комплексов».
Со стороны Украины задействованы около 20 самолетов. Кроме того, для участия в учениях в страну прибыли американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130.
В американском посольстве на Украине заявили, что целью участия США «является укрепление мира и безопасности». В России, однако, считают совсем по-другому.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявил, что участие НАТО в учениях на Украине можно расценивать как «прямую поддержку Киева в его противостоянии с ДНР и ЛНР».
По его словам, страны НАТО, по сути, стали прямыми участниками конфликта. Маневры «Чистое небо — 2018» негативно скажутся на ситуации в регионе, уверен Клинцевич. Сенатор напомнил, что еще недавно командующий Операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наева, заявил, что украинские военные, возможно, планируют применить в Донбассе боевую авиацию.
«Нельзя исключить, что на учениях будет отрабатываться и этот сценарий. НАТО использует все возможности для повышения градуса напряженности в Европе», — подчеркнул Клинцевич в беседе с ФАН.
«Чистое небо» — не единственные учения, в которых Украина планирует принять участие в этом году. В начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о планах провести широкомасштабные учения в Азовском море, чтоб отразить «российскую угрозу».
«Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — заявил секретарь СНБО.
Кроме того, по поручению СНБО Украины было усилено военное присутствие в Азовском море. Командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в регионе, а заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк рассказал о дополнительно переброшенных в Азов двух бронекатерах. Также подразделения украинской береговой охраны обеспечили ракетным оружием.
Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко прокомментировал «Газете.Ru» слова Турчинова о грядущих военных учениях в акватории Азовского моря. По его словам, учения ВСУ не могут быть серьезными или масштабными.
Эксперт пояснил, что учения могут быть тактическими, оперативно-тактическими, оперативными и, наконец, как высшая форма подготовки войск (сил) — маневрами. Чтобы провести хотя бы оперативно-тактическое учение (ОТУ), надо как минимум иметь соответствующее воинское формирование, с которым это учение проводится. Для военно-морского флота ОТУ должно проводиться с эскадрой. А эскадра должна иметь в своем составе хотя бы несколько бригад — или подводных лодок, или надводных кораблей.
«Подводных лодок на Украине нет и не будет в обозримый срок. Для их закупки необходимы немалые средства (одна дизельная подводная лодка обойдется бюджету страны не менее чем в полмиллиарда долларов). Помимо этого, на Украине нет учебных центров для подготовки личного состава и мест базирования подводных лодок. Для решения этих проблем Киеву потребуются долгие десятилетия и огромные капиталовложения», — сказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.
Что касается надводных кораблей (НК), формально две бригады НК в составе ВМС Украины есть.
«Однако на полноценные тактические соединения ВМС Украины по корабельному составу они решительно не тянут», — уточнил Кравченко.
Таким образом, провести учение в Азовском море ВМС Украины могут разве что с артиллерийскими катерами проекта 58155 (проектный шифр «Гюрза-М») «Бердянск», «Аккерман» (построены в 2016 году), «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь» (построены в 2018 году), однако они являются речными, а не морскими. Экипаж катера проекта 58155 — пять человек, из которых всего один офицер. При волнении моря более 2-3 баллов выпускать их из пунктов базирования просто опасно, считает эксперт.
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