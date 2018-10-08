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Зачем Великобритании беспилотники на учениях
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Эксперт рассказал, зачем Великобритании беспилотники на учениях 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Военный аналитик в эфире НСН сообщил, что Лондон хочет превратить гражданские беспилотники в продукцию двойного назначения.
Многочисленные беспилотные летательные аппараты будут применены Великобританией во время крупнейших за последние 17 лет учениях в Омане. В качестве условного противника будет обозначена в том числе Россия, сообщает The Times. Известно что подобные беспилотники по стоимости не превышают 1,3 тысячи долларов. В 2017 году граждане часто дарили их друг другу на Рождество.
Военный эксперт раскрыл секрет превосходства С-300 над американским конкурентом Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН пояснил, что применением дронов Лондон хочет продемонстрировать возможность использования гражданской продукции в военных целях (слушайте аудио).
«Дроны такого рода применяются для ведения тактической разведки на глубину не более нескольких километров от линии фронта. Великобритания демонстрирует возможность того, что эти дроны, которые используются гражданским населением, могут быть использованы в военных целях, то есть любые такие объекты могут быть объектами двойного назначения», — отметил эксперт.
Напомним, военные учения Saif Sareea пройдут в Омане в 2018 году. На них Великобритания планирует потратить около 100 миллионов фунтов (около 131,2 миллионов долларов). В них будет задействовано около 5,5 тысяч военных. Такие манёвры «подготовят военных» для борьбы с нациями с более сильными вооружёнными силами», сообщает Ura.ru.
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