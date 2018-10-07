Ещё
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии замечен советский «убийца танков» — боевая машина 9П148 

Российская Газета 1 час назад
Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс" была замечена в Сирии во время мероприятий, посвященных началу октябрьской войны 1973 года.
Этот истребитель танков очень редко попадает в объективы фотокамер, за все годы гражданской войны такое случалось всего несколько раз. Из-за того, что в боях использовались в основном переносные пусковые установки, в какой-то момент сложилось мнение, что большая часть такой самоходной техники была потеряна или находится в неисправном состоянии. Но, как видно, некоторая часть 9П148 все же остается вполне работоспособной.
Эта боевая машина создана на базе знаменитого "бардака" — бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Ее вес 7000 кг. Она вооружена 20 управляемыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 4000 м. Также возможно применение и более старых ПТУР комплекса "Фагот" с дальностью полета до 2000 м.
Мощность двигателя -140 л.с. Максимальная скорость на шоссе — 95 км/ч. При форсировании водных преград вплавь — до 10 км/ч. Запас хода — 750 км. Экипаж — 2 человека.
Также сирийская армия имела на вооружении бронемашины 9П122 с комплексом "Малютка", но они также практически не участвовали в боевых действиях.
Российская Газета: последние новости
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о поставке в Сирию С-300 Корабли Тихоокеанского флота покинули Японию Индия продолжит закупки иранской нефти вопреки санкциям США
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вор из Турции собирает дань с россиян80
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»65
Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия19
Он резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его43
«Она нашла способ остановить Россию»210
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение