Советский «убийца танков» замечен в Сирии

В Сирии замечен советский «убийца танков» — боевая машина 9П148

Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс" была замечена в Сирии во время мероприятий, посвященных началу октябрьской войны 1973 года.

من الصور القليلة لعربة الـ م د BRDM-2 تحمل قواذف صواريخ Konkurs.. pic.twitter.com/EjNviaR13a— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 6 октября 2018 г.

Этот истребитель танков очень редко попадает в объективы фотокамер, за все годы гражданской войны такое случалось всего несколько раз. Из-за того, что в боях использовались в основном переносные пусковые установки, в какой-то момент сложилось мнение, что большая часть такой самоходной техники была потеряна или находится в неисправном состоянии. Но, как видно, некоторая часть 9П148 все же остается вполне работоспособной.

Эта боевая машина создана на базе знаменитого "бардака" — бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Ее вес 7000 кг. Она вооружена 20 управляемыми ракетами, способными поражать цели на дальности до 4000 м. Также возможно применение и более старых ПТУР комплекса "Фагот" с дальностью полета до 2000 м.

Мощность двигателя -140 л.с. Максимальная скорость на шоссе — 95 км/ч. При форсировании водных преград вплавь — до 10 км/ч. Запас хода — 750 км. Экипаж — 2 человека.

Также сирийская армия имела на вооружении бронемашины 9П122 с комплексом "Малютка", но они также практически не участвовали в боевых действиях.