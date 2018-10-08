Как изменился «Сирийский экспресс» за три года

Ни одна война невозможна без соответствующего снабжения. Оружие, технику, боеприпасы и продовольствие российскому военному контингенту в Сирии оперативно доставляет военно-транспортная авиация — Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Но основной поток грузов Минобороны до сих пор приходится транспортировать десантным кораблям советской постройки и переоборудованным турецким сухогрузам.

Снабжение продолжается

5 октября вспомогательное судно ВМФ России «Двиница-50» (бывший сухогруз Alican Deval 1985 года постройки) прошёл пролив Босфор и взял курс на сирийский Тартус . В конце сентября на базу ВМФ РФ в Тартусе прибыл тяжёлый контейнеровоз «Спарта-3» компании «Оборонлогистика», принадлежащей Минобороны России. Военные не уточнили, какой именно груз доставило в Сирию транспортное судно, но его прибытие совпало с сообщениями о поставках Дамаску дивизиона С-300. Пусковые установки в Сирию были переброшены авиацией, а контейнеровоз мог доставить дополнительные элементы комплекса, отмечают эксперты. В это же время турецкий блогер Yotuk Isik разместил фотографию проходящего Босфор большого десантного корабля (БДК) « Николай Фильченков ».

Морские перевозки — часть системы снабжения сирийской армии и, впоследствии, российских военных в Сирии, известной под обобщённым названием «Сирийский экспресс». Впервые о нём заговорили задолго до начала российской операции в Сирии. В 2012 году власти республики Кипр досмотрели в порту Лимасол шедшее под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины судно Chariot, принадлежащее российской компании Westberg Ltd. Судно следовало в порт Тартус, на его борту были обнаружены боеприпасы. В июне 2012 года у побережья Шотландии из-за отсутствия страховки был остановлен также направлявшийся в Тартус под флагом Кюрасао теплоход Alaed, принадлежащий российской судоходной компании ФЕМКО. В ходе обыска было обнаружено три ударных вертолёта Ми-25 (экспортная версия Ми-24).

В итоге суда добрались до порта назначения, но в дальнейшем для перевозки военных грузов Москва стала использовать военные суда, нападение на которые с точки зрения морского права приравниваются к атаке на страну. Изначально для этих целей использовались большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота — «Азов», «Цезарь Куников», «Ямал», «Николай Фильченков», «Новочеркасск» и «Саратов». Впоследствии рейсы в Сирию стал совершать БДК Балтийского флота «Александр Шабалин» и два БДК Северного флота — «Александр Остраковский» и « Георгий Победоносец ».

В октябре 2015 года — после начала российской военной операции — ВМФ стал использовать для «Сирийского экспресса» закупленные в Турции сухогрузы. Суда регулярно курсируют от Новороссийска до Тартуса. Наибольшее количество рейсов (более сотни в год) было совершено в 2015—2016 годах, в последние два года их количество сократилось в несколько раз. Также между Тартусом и Новороссийском под гражданскими флагами регулярно ходят три большегрузных контейнеровоза — «Спарта-1», «Спарта-2» и «Спарта-3».

Без серьёзных возможностей

Военная кампания и необходимость снабжения группировки на отдалённом театре военных действий вскрыли серьёзные проблемы Вооружённых сил РФ. Для сравнения: в США аналогичные задачи выполняет Командование морских перевозок ВМС США (Military Sealift Command, MSC) и в его распоряжении находятся 32 корабля обеспечения — сухогрузы, военные танкеры, универсальные корабли снабжения и др. В Китае ряд гражданских судов строят с учётом возможности дальнейшей их мобилизации и использования в нуждах снабжения вооружённых сил. При этом состояние российских БДК оставляет желать лучшего: сегодня десантный флот ВМФ России — это большие десантные корабли проекта 1171, которые вводились в эксплуатацию в период с 1966 по 1975 годы, и БДК проекта 775 — вводились в эксплуатацию 1976−1991 годы.

Public Domain

Использование переоборудованных гражданских транспортных судов и старых десантных кораблей для перевозки военных грузов — нормальная практика, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин:

«Изначальной проблемой в 2015 году была нехватка транспорта. Возможностей больших десантных кораблей было просто недостаточно для развертывания и снабжения полноценной авиабазы, поставок помощи сирийской армии. Поэтому были срочно приобретены и включены в состав вспомогательного флота ВМФ России старые гражданские суда».

Неудивительно что наибольшее количество рейсов суда совершали во второй половине 2015 и первой половине 2016 года — в этот период была необходимость быстрой переброски российских сил и их обустройства. Впоследствии объёмы перевозок сократились, и «Сирийский экспресс» продолжил работать в штатном регулярном режиме, продолжает Лямин.

Сейчас «Сирийский экспресс» — сложившаяся гармоничная система, каждое из звеньев которой выполняет собственную функцию, считает эксперт.

«Основной объём поставок оружия и боеприпасов осуществляют суда ВМФ. Воздушная компонента снабжения также крайне важна, когда тот или иной груз необходимо доставить максимально срочно».

Гражданские контейнеровозы, считает аналитик, предположительно доставляют в Тартус основной объём одежды, продуктов, медикаментов, автомобилей и других вспомогательных грузов «мирного» назначения.

«Преимущество военных кораблей над гражданскими судами в том, что их при желании не могут задержать третьи страны. Следовательно, на кораблях ВМФ доставляют в основном то, что Минобороны не хотело бы публично «светить»», — полагает он.

Но тот факт, что «Сирийский экспресс» сейчас справляется со своими задачами, не отменяет необходимости увеличения числа подобных кораблей в составе ВМФ России.