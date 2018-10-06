США перебросили F-15 на Украину

Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), сообщило в субботу американское посольство на Украине.
В пятницу пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018".
"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", — говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
United States Air Force F-15C Eagles and a C-130J Super Hercules plane have arrived in Ukraine to participate in #ClearSky2018, a multinational military exercise focusing on promoting peace and security. pic.twitter.com/wCQroYIFtk— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 октября 2018 г.