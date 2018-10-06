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США перебросили F-15 на Украину
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ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях «Чистое небо-2018» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), сообщило в субботу американское посольство на Украине.
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В пятницу пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018".
"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", — говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
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