США перебросили F-15 на Украину

ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях «Чистое небо-2018»

Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), сообщило в субботу американское посольство на Украине.

В пятницу пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018".

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", — говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.