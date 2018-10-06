В Белоруссии показали робот-пулемет «Берсерк»

В Белоруссии впервые показали робот-пулемет «Берсерк»

Роботизированный огневой комплекс "Берсерк", предназначенный для эффективного ведения огня по живой силе противника и беспилотным летательным аппаратам, впервые показали в Белоруссии . Робот-пулемет разработали специалисты компании "БСВТ-новые технологии". Демонстрация возможностей роботизированного комплекса состоялась на одном из полигонов в Брестской области, где руководству Белоруссии показали новую и модернизированную продукцию военно-промышленного комплекса страны.

Огневой комплекс комплектуется спаренным пулеметом ГШГ-762 и предназначен для ведения эффективного огня с места на дальностях до 1 км по живой силе и беспилотным летательным аппаратам, движущимся со скоростями до 300 км/ч на расстоянии до 5 км, отметили представители компании-разработчика нового оружия. Одним из преимуществ "Берсерка" является то, что удаленное управление комплексом с расстояния до 5 км позволяет обеспечить безопасность личного состава при выполнении боевых задач. "Использование новейших оптико-электронных систем гарантирует легкость управления и точность обнаружения и распознания целей. Высокая маневренность и проходимость обеспечивают выполнение задач на различной местности при любых погодных условиях", — заявили в "БСВТ-новые технологии".

"Берсерк" может использоваться для охраны объекта в автоматизированном режиме путем обзора или патрулирования. "Например, этот полигон мы можем поставить под охрану одного или нескольких роботов, и они будут контролировать периметр", — отметили представители компании, демонстрируя на полигоне огневую мощь нового оружия. Как показало белорусское телевидение, заявленные создателями робота-пулемета характеристики были подтверждены уничтожением всех мишеней. Разработчики "Берсерка" планируют доработать огневой комплекс, добавив, в частности, возможности акустического распознавания целей.