Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400

Россия и Индия в ходе визита президента РФ Владимира Путина Нью-Дели подписали крупный оборонный контракт на поставку комплекса С-400. Индия пошла на сделку, несмотря на риск санкций со стороны США . При этом американские СМИ пишут, что Вашингтон не пойдет на эти меры, поскольку не хочет портить отношения с Дели , в котором видит важного регионального союзника.

В ходе визита российского президента в Нью-Дели был заключен контракт на поставку Индии ЗРК С-400, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков . Сумма контракта превышает $5 млрд

Согласно условиям договора, Индия приобретет пять полков зенитно-ракетного комплекса, разработанного для отражения воздушных целей противника. Дели является одним из основных покупателей российского оружия, но этот контракт для Москвы имеет не только военное, но и политическое значение.

В России опасались, что Дели откажется подписывать соглашение о поставках из-за опасения давления со стороны США. Вашингтон уже ввел санкции против Китая , который также приобрел у нашей страны этот тип вооружения.

Однако среди экспертов существует мнение, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии, так как видит Дели крупным региональным партнером в деле сдерживания Китая. В то же время такой подход чреват трудностями, отмечает телеканал CNN . «Покупка Индией российской системы вооружений фактически заставляет администрацию американского президента Дональда Трампа выбирать между наказанием Дели, что может уничтожить только создающиеся оборонительные отношения, и предоставлением стране уступок от последствий санкций, что станет поводом для обвинения США в фаворитизме.

В свою очередь, в Индии видят отношения с Россией как некий противовес отношениям с США и считают, что Дели может быть партнером Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это регион сегодня — один из приоритетных для РФ, так как более 90% торговли Индии приходится на морские перевозки, и важный аспект здесь — соседство с мощным соседом Китаем. КНР постоянно всплывает во всех разговорах индийских чиновников, которые не скрывают, что следят за развитием отношений Москвы и Пекина с определенной тревогой.

Как отмечает в беседе с »Газетой.Ru» директор британского Королевского института международных отношений Chatham House Робин Ниблетт, Китай представляет для Индии региональную угрозу: «Для Дели сейчас самое важное — избежать потенциального конфликта с Пекином».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди — сторонник многовекторной политики, поэтому активно укрепляет отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном. Однако собеседники «Газеты.Ru» в Индии отметили, что Дели ставит приоритетом «национальные интересы». Первый заместитель главы МИД Индии Виджай Гокхале отдельно подчеркивает, что единственные санкции, которые поддерживает Индия — это санкции, введенные по решению Совбеза ООН

Кроме поставок оружия, Россия также активно занимается развитием атомной энергетики Индии. Стороны договорились о строительстве шести новых блоков АЭС «Куданкулам». РФ уже достраивает первый блок.

Однако в индийских деловых кругах подчеркивают, что общий торговый оборот между двумя странами оставляет желать лучшего — его объем составляет сумму около $10 млрд в год.